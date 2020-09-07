غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

تستكمل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وقد قامت الغرفة بالتحضير لممارسة مهامها بتقسيم متابعيي التنسيقية بالمحافظات التي تجرى بها جولة الإعادة وعددها ١٤ محافظة، وأكدت غرفة العمليات المركزية بتوافر عدد كافي من المتابعيين المسجلين لديها والحاصلين على تصاريح متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات بجميع محافظات جولة الإعادة ال ١٤.





كما تستمر الغرفة بالتنسيق وتبادل المعلومات مع غرف العمليات المناظرة سواء كانت إعلامية أو منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية أو المجالس القومية المتخصصة، وتصدر الغرفة تقارير على مدار يومي التصويت لتوضيح ما وصل إليها من معلومات عن سير العملية الانتخابية، كما تعقد مؤتمر صحفي في منتصف يومي التصويت للاستماع الى مراسلي التنسيقية في مختلف المحافظات عبر تقنية زوم.





تأتي خطوات غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية في إطار الحرص العام على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفقا للقانون وللقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الدولية المنظمة للعمليات الانتخابية .



