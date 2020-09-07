الطيران التركي أكبر ناقل في إسرائيل خلال أغسطس.. تفاصيل

كشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الوجه الحقيقي للتوتر العلني في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتلاسن الحاصل بين الجانبين.





وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن مطار بن جوريون شهد سفر 126 ألف شخص خلال شهر أغسطس من العام الجاري، وهو ما يمثل تراجعا قدره 95% عن الفترة نفسها من عام 2019، حيث سافر 2.8 مليون شخص.





وأضافت أنه منذ بداية عام 2020، سافر من مطار بن جوريون 3.7 مليون مسافر، وهو ما يمثل تراجعا قدره 77% مقابل عام 2019، حيث سافر من المطار حتى نهاية أغسطس 2019 حوالي 16 مليون مسافر.





وأوضحت جلوبس أن شركة الطيران التي نقلت أكبر عدد من المسافرين عبر مطار بن جوريون هي شركة الخطوط الجوية التركية "توركيش إيرلاينز" والتي نقلت 22 ألف مسافر خلال شهر أغسطس.





ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا هي أكثر الدول التي سجلت حركة مسافرين فيها، وبلغ عدد المسافرين من إسرائيل إلى تركيا 31 ألف مسافر، ثم الولايات المتحدة 27 ألف، وبعدها فرنسا بـ 11.3 ألف مسافر.



