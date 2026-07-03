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تفاصيل جديدة في إنهاء حياة أب ونجليه بساقلتة.. شقيق الضحية إطلق الرصاص بمركب نيلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل جديدة في إنهاء حياة أب ونجليه بساقلتة.. شقيق الضحية إطلق الرصاص بمركب نيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت التحريات الأولية عن في واقعة مقتل أب ونجليه بقرية العوامية التابعة لمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، الاشتباه في تورط شقيق المجني عليه في ارتكاب الواقعة، قبل التخلص من الجثامين بإلقائها في مياه نهر النيل.

وهي الجريمة التي هزت الشارع السوهاجي خلال الساعات الماضية.

ماذا حدث؟

وبحسب المعلومات الأولية، بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل داخل إحدى المراكب النيلية بنطاق قرية العوامية بمركز ساقلتة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط البحث الجنائي، يرافقهم رجال الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني وبدء أعمال الفحص.

وكشفت المعاينة الأولية أن الضحايا هم أب ونجلاه، لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية أثناء تواجدهم على متن مركب في نهر النيل، فيما أشارت التحريات إلى أن شقيق الأب، ويعمل عاملًا، يُشتبه في أنه أطلق النار عليهم، ثم ألقى الجثامين في مياه النيل في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وعلى الفور، دفعت الأجهزة المختصة بفرق الإنقاذ النهري التي بدأت عمليات تمشيط موسعة بمجرى النيل للبحث عن الجثامين وانتشالها، بالتزامن مع تكثيف جهود فريق البحث الجنائي لجمع المعلومات، وسماع أقوال الشهود، وفحص جميع الملابسات التي سبقت وقوع الحادث.

وأثارت الواقعة حالة من الذهول بين أهالي قرية العوامية، الذين تجمعوا بالقرب من موقع الحادث، وسط حالة من الحزن والصدمة، خاصة أن الجريمة وقعت بين شقيقين، وانتهت بسقوط ثلاثة قتلى من أسرة واحدة في مشهد مأساوي.

ولا تزال الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الجريمة محل تحقيق، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على كشف الدافع الحقيقي وراء الواقعة، بينما تواصل جهات التحقيق المختصة مباشرة أعمالها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات النهائية والتقارير الفنية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لجمع جميع ملابسات الواقعة، فيما تبقى الساعات المقبلة كفيلة بكشف المزيد من التفاصيل حول واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة.

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