AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التموين: بورصة السلع تنظم الأسواق وتمنع الاحتكار والوسطاء ..فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:38 م
وزير التموين
وزير التموين
Advertisements
هاني حسين
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن بورصة السلع تعد سوقا مفتوحا منظما على مستوى الشركات.

وأضاف إبراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن بورصة السلع تعد بورصة متخصصة للسلع الحاضرة، متابعا "لأول مرة تكون هناك بورصة منظمة للسلع الحاضرة على منصة إلكترونية لتداول السلع بين المنتج والمشتري".

وأكد إبراهيم عشماوي "وجود مخازن مدققة وتتبع مجموعة من المواصفات والخصائص كي تكون مسجلة في شركة البورصة".

ونوه إبراهيم عشماوي بأن "بورصة السلع تعمل على تنظيم الأسواق، ولا نتحدث عن سلع زراعية وغذائية فقط، بل أنواع مختلفة مثل المعادن والقطن والمنتجات الغذائية".

وأشار إلى أن "بورصة السلع تنظم الأسواق في عمليات التداول وتقلل من حلقات التداول، ومن الوسطاء أو الممارسات الاحتكارية للسلع"، مؤكدا "البورصة إحدى الأدوات الهامة لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة السلعية.. مشروع جديد لضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار.. ونواب: التعامل مع السلع سيتم على غرار الذهب والدولار

ضبط إيقاع السوق.. ما هي البورصة السلعية وأهميتها للمواطن والحكومة؟

برأسمال ١٠٠ مليون جنيه.. الإعلان عن تفاصيل أول بورصة سلعية الخميس المقبل

مصر تستعد لإطلاق أول بورصة سلعية.. اعرف الهدف منها ودورها فى حماية صغار المزارعين

زيادة نسبة التصدير للخارج.. اقتصادية النواب تكشف مزايا إنشاء أول بورصة سلعية في مصر

ضبط إيقاع السوق.. ما هي البورصة السلعية وأهميتها للمواطن والحكومة؟

ترشيحاتنا

ابن فريدة سيف النصر يتعرض لحادث أليم في الساحل الشمالي

أبرزهم أميرة أبو شقة.. الوفد يدفع بـ25 مرشحا على القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس النواب

شاهد.. لأول مرة الصين تعرض عينات من لقاحها المضاد لـ كوفيد - 19

ارتباك فى الكاف .. اجتماع طارئ لحسم مصير نصف نهائي أبطال إفريقيا

الجناح الطائر.. كريم طارق يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلى أو الزمالك

ليس الشتاء المقبل.. عالم بريطاني يتوقع موعد الموجة الثانية من كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور