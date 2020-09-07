التموين: بورصة السلع تنظم الأسواق وتمنع الاحتكار والوسطاء ..فيديو

قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن بورصة السلع تعد سوقا مفتوحا منظما على مستوى الشركات.





وأضاف إبراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن بورصة السلع تعد بورصة متخصصة للسلع الحاضرة، متابعا " لأول مرة تكون هناك بورصة منظمة للسلع الحاضرة على منصة إلكترونية لتداول السلع بين المنتج والمشتري".





وأكد إبراهيم عشماوي "وجود مخازن مدققة وتتبع مجموعة من المواصفات والخصائص كي تكون مسجلة في شركة البورصة".





ونوه إبراهيم عشماوي بأن "بورصة السلع تعمل على تنظيم الأسواق، ولا نتحدث عن سلع زراعية وغذائية فقط، بل أنواع مختلفة مثل المعادن والقطن والمنتجات الغذائية ".





وأشار إلى أن "بورصة السلع تنظم الأسواق في عمليات التداول وتقلل من حلقات التداول، و من الوسطاء أو الممارسات الاحتكارية للسلع"، مؤكدا "البورصة إحدى الأ دوات الهامة لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية".



