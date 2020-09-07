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أخبار العالم

إسرائيل: 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء 19350 فحصا للإصابة بفيروس كورونا.

وبلغ بذلك اجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 133183 إصابة منذ بدء انتشار الفيروس.

ووصفت الوزارة الحالة الصحية لـ 470 مصابا بالفيروس بأنه خطير، فيما يخضع 139 مصابا لأجهزة التنفس الصناعي.

وارتفع عدد الوفيات من الإصابة بالفيروس في إسرائيل 1026 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل الإغلاق الليلي الشامل الذي كان مقررا عند الساعة السابعة من مساء اليوم، الإثنين، إلى الساعة السابعة من مساء يوم غد، الثلاثاء، نظرا لعدم انتهاء بلورة قائمة البلدات النهائيّة التي سيشملها الإغلاق.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية رسميا عن البلدات التي يشملها الإغلاق الليلي والقيود الجديدة التي تتعلق بالتجمهر والحركة. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان اليوم، إن المشاورات متواصلة مع رؤساء السلطات المحلية التي سيشملها قرار الإغلاق الليلي.

وأضافت الوزارة أنها ستعلن عن البلدات التي يشملها الإغلاق، وفي وقت لاحق مساء اليوم، بعد حصولها على مصادقة لجنة تحديد البلدات المقيدة التابعة للمجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا
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