بالأسماء.. الإعادة على 26 مقعدا بـ 14 محافظة في انتخابات الشيوخ

ينطلق في التاسعة من صباح الغد قطار تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ .





ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة، ففي محافظة القليوبية فالإعادة بين أبو سريع عفيفي وخالد عرمان؛ وفي المنوفية بين هشام الحاج وحسن أبو القمصان وصلاح عبدالمعبود ومحمود شرارة؛ وفي كفر الشيخ بين أشرف عبد الونيس وعلي العجواني والسيد خليفة ومحمد منصور.









فيما تجري الاعادة في محافظة الجيزة بين عمرو إبراهيم ومصطفي ابو زيد؛ وفي بني سويف بين نبيل حميده واحمد سرور الذي تم تصعيده للإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات لكونه حل في ترتيب مجموع الأصوات بعد المرشح المتوفي شعبان أحمد شعبان؛ وفي أسيوط بين عصام الدين عبد الغني ومحمد قرشي ومصطفي محمود وعادل حجازي وهشام يوسف ومنتصر مالك.





وفي سوهاج تجرى الإعادة بين مجدي خراجه ومحمود ابوسديرة وعبد الحكيم الحساني وأحمد فوزي ومصطفي الشريف وعمر عثمان ومصطفي محمد ومحمود سيد وهاشم محمد واسماعيل ابوكريشة؛ وفي قنا بين ابوالنجا المحرزي ومحمد كمال وعبدالراضي عربي وسيد ابوزيد ونبيل بخيت وعبدالفتاح دنقل.





وفي الأقصر بين محمد عبدالعليم والضوي عديسي ومحمد فتحي ومحمد عطاالله؛ وفي أسوان بين مجد الدين حسيبو ومحمد الأنور سليمان وياسر عبد الحميد ومصطفي جمعة؛ وفي دمياط بين أحمد البلشي وحمدي عبد المجيد؛ وبورسعيد بين عاطف محمد واحمد جادالله.





وتجرى الإعادة في الاسماعيلية بين عادل عبد الغني ورمضان إمام؛ وفي مطروح بين رزق علواني وصابر مصطفى.





ومن المقرر أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة للقضاة وأعضاء اللجان الفرعية من الساعة 3 إلى 4 عصرًا.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، استعدادتها لإجراء جولة الإعادة على مقاعد النظام الفردي في 14 محافظة بالجمهورية بنفس الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا خلال عملية التصويت حفاظًا على صحة وسلامة أطراف العملية الانتخابية.





وأضافت أنه على رئيس اللجنة الفرعية التواجد في مقر اللجنة الفرعية المنوط به في تمام الساعة 8 صباحًا للتأكد من وجود حقيبتين زرقاء وحافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية شفافة مفردة لحفظ كشف الناخبين، وحوافظ بلاستيكية شفافة لحفظ بطاقات الاقتراع المستخدمة للنظامين، وأجولة لحفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وعدد كاف من الأقفال البلاستيكية والشريط اللاصق المؤمن، وملصق برقم اللجنة الفرعية خارج اللجنة وداخلها، ولافتات إرشادية خارج مقر اللجنة وداخلها لتسهيل عملية الاقتراع، على أن يقوم بإزالة أي لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع، وكذلك التأكد من وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة وسلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها وسهولة حركة الناخبين داخل اللجنة، والتنسيق مع المسئول عن تأمين مركز الاقتراع بتنظيم طابور الناخبين، والاستعانة بمنسق الطابور وإرشادهم إلى أرقامهم بالكشف، وتنظيم الانتظار والدخول إلى اللجنة مع مراعاة المسافات الأمنية بين الناخبين والتنبية بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة، والاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.





ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بتحديد مكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجنة على النحو الذي يمكنه من متابعة العملية الانتخابية دون التسبب في تعطيلها أو عرقلتها، وكذلك مراجعة أدوات العملية الانتخابية وهي كابينة أو أكثر من كبائن الاقتراع وعدد كاف من صناديق الاقتراع الشفافة للنظام الفردي، والأدوات المكتبية و أوراق العملية الانتخابية الموجودة بالحقيبة الزرقاء والتأكد من سلامة غلاف بطاقة الاقتراع.





كما يقوم بإثبات حضور أمناء اللجنة الفرعية بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية وكشف حضور أمناء اللجنة ومنسقي الطابور، والتأكد من أن صندوقي الاقتراع فارغين واستعراضها أمام الحاضرين وإغلاق جوانب الصندوقين باستخدام أقفال بلاستيكية مؤمنة وتقرأ الأرقام المسلسلة لكل منهما علنًا وتسجل في محضر إجراءات اللجنة الفرعية.





وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحًا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، وذلك حتى لو لم يحضر أي من مندوبي المرشحين، والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور (الأولوية لكبار السن ولذوي الإعاقة) ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي ولو لم تكن سارية أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي ويحتفظ رئيس اللجنة بإثبات شخصية الناخب حتى الانتهاء من الإدلاء بصوته.





ويقوم الناخب عقب الإدلاء بصوته بالتوقيع في كشوف الناخبين، ويوقع أمين اللجنة الذي يختاره رئيسها قرين توقيع كل ناخب، ولا يجوز تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أي وسيلة لأي غرض، ويتم تحرير محضر لمن يتم ضبطه، كما يجب ملاحظة وضع الناخب لبطاقة الاقتراع بنفسه في الصندوق المخصص لكل نظام فردي، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع تحرر مذكرة بالواقعة، ويتم تسليم الناخب لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





ويتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات وفي حالة رفض الناخبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.



