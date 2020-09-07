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أخبار البلد

لـ متابعة إعادة انتخابات الشيوخ| المحليات ترفع درجة الاستعداد إلى القصوى

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:39 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتي ستنطلق غدًا الثلاثاء على مدار يومين، والتنسيق مع كافة غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال شعراوي في بيان، الاثنين، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة. 


وأكد اللواء محمود شعراوي أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الإنتخابية بصورة مشرفة.

وأجرى اللواء محمود شعراوي عددًا من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين للإطمئنان منهم بصورة مباشرة على إتخاذ كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لإنتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان.
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