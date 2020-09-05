3 ملايين مخالفة| وزير التنمية المحلية: قرار إيقاف البناء لمنع العشوائيات

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قرار إيقاف البناء فى بعض المحافظات جاء لمنع العشوائيات وتنظيم البناء على حسب مخططات سيتم وضعها.





وأضاف شعراوي خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هناك تعاونا مع القوات المسلحة والشرطة للتصدي لمخالفات البناء ووقف التعدي على أراضى الدولة.





وتابع وزير التنمية المحلية أن قرار إيقاف البناء تم لـ 3 محافظات أساسية وعواصم باقى المحافظات والمدن المكتظة بالسكان والتى بها مخالفات بناء كثيرة.





وأوضح شعراوي أنه تم رصد ما يقرب من 3 ملايين مخالفة على مستوي الجمهورية من بناء مخالف أو بناء على الأراضى الزراعية.





وأشار إلى أن نسبة من تقدموا من أجل التصالح فى مخالفات البناء 470 ألف حالة فقط.