AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التنمية المحلية: نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية خلال أسبوعين

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:30 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللجنة المشكلة لإصدار تراخيص البناء تعمل حاليا على إصدار ترخيص بعدة اشتراطات منها وجود الكود الخاص بالبناء، وكود الجراجات.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع الذي شهده وزيرا التنمية المحلية والإسكان، ومحافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعدد من الخبراء، تم الاتفاق  فيه على الانتهاء من جمع آراء واقتراحات كل الجهات خلال أسبوعين؛ للوصول إلى نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم تطبيقه عبر المحليات والأجهزة المعنية بالمدن الـ3 كبداية، ثم يتم تعميمه على جميع المدن.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات.

وقال "الجزار"، إنه تم التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، مطالبًا بتشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.

وفي هذا السياق، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: جزيرة الوراق منطقة إعادة تخطيط للحد من النمو العشوائي

برلماني: قانون البناء الموحد ألزم المواطنين بتخصيص أماكن لإيواء سياراتهم

شعراوي: الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية

العمران المصري يتخلص من التشوهات.. شعراوي والجزار ومحافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية يناقشون تعديل اشتراطات البناء.. خط ساخن لتلقي البلاغات.. دراسة قطع المرافق عن العقارات المخالفة.. وفتح الجراجات

لضبط العمران بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.. وزيرا الإسكان والتنمية المحلية و3 محافظين يتابعون الاشتراطات التخطيطية

دليل للأنشطة.. ضبط العمران بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وتعميم نموذج موحد بالمحافظات

ترشيحاتنا

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة

الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد بشرط واحد

المصل واللقاح يكشف مصير الموجة الثانية لـ فيروس كورونا فى مصر.. فيديو

أحمد عيد معلقا على قرار كارتيرون: إحنا لعبنا ماتشات كتير واللاعيبة مش هتستحمل

في عيد ميلادها.. عدد زيجات ريهام عبد الغفور

على البحر.. شاهد.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة صيفية جذابة

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. عدد زيجات ريهام عبد الغفور

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

العربيات تحولت لكتلة صفيح .. مصرع وإصابة 3 فى حادث بـ الطريق الدائرى .. صور

عاجل.. الفيفا يحسم الجدل حول إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي

خناقة على لعب أطفال .. الهجرة: القبض على المتهمين بالاعتداء على مصري بالكويت

قرصنة وإجرام.. الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

سيدة تضع كاميرات مراقبة في منزلها وتهرب منه بعد أسبوعين لهذا السبب.. صور

كنت بهزر.. "قداح" الزمالك يرد على إحالته للتحقيق بعد ضرب حارس الأهلي

رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

رمو جثته في الصرف الصحي.. زوجة تستدرج زوجها وتتفق مع عشيقها على قتله

النيابة الإدارية تحيل نهى الشيخ للمعاش على خلفية واقعة ضابط المحكمة

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش معاك تمنها .. اعمل جلسات التخسيس بالتبريد في المنزل

بعد إصابة الفنان جمال يوسف .. كل ما تود معرفته عن سرطان البلعوم

شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي