حقيقة غرق بعض القرى بسبب الفيضانات بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إنه لا يوجد فيضانات أو سيول بالمحافظة ولكن هناك ارتفاع بسيط فى منسوب النيل نتيجة لسقوط أمطار.





وأضاف اللواء هشام آمنة خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لا يوجد لدينا مشكلة كبيرة كما أدعت بعض القنوات الفضائية، موضحا أن فى محافظة البحيرة بالكامل يوجد 120 فدان يسمون بطرح النهر يتم زراعتهم بصفة غير رسمية فى توقيتات عندما تنحصر المياه فى النيل.





وتابع محافظ البحيرة أن ما حدث وتم تداوله عبر قنوات فضائية تريد تزييف الحقائق هو أن هناك 17 فدان تم غرقهم بسبب زيادة منسوب نهر النيل فقط.





وأوضح اللواء هشام آمنة أن هذه الاراضي لا يوجد بها منازل هى فقط أراضي لأشخاص يزرعونها بطريقة غير رسمية.





وأشار إلى أنه تم إزالة 2000 مخالفة على نهر النيل خلال شهر فقط، موضحا أنه لا يوجد اي مشكلة كما يدعون البعض.