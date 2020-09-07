AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة غرق بعض القرى بسبب الفيضانات بالبحيرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:50 م
صورة من غرق الاراضي
صورة من غرق الاراضي بالبحيرة
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إنه لا يوجد فيضانات أو سيول بالمحافظة ولكن هناك ارتفاع بسيط فى منسوب النيل نتيجة لسقوط أمطار. 

وأضاف اللواء هشام آمنة خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه لا يوجد لدينا مشكلة كبيرة كما أدعت بعض القنوات الفضائية، موضحا أن فى محافظة البحيرة بالكامل يوجد 120 فدان يسمون بطرح النهر يتم زراعتهم بصفة غير رسمية فى توقيتات عندما تنحصر المياه فى النيل.

وتابع محافظ البحيرة أن ما حدث وتم تداوله عبر قنوات فضائية تريد تزييف الحقائق هو أن هناك 17 فدان تم غرقهم بسبب زيادة منسوب نهر النيل فقط.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن هذه الاراضي لا يوجد بها منازل هى فقط أراضي لأشخاص يزرعونها بطريقة غير رسمية.

وأشار إلى أنه تم إزالة 2000 مخالفة على نهر النيل خلال شهر فقط، موضحا أنه لا يوجد اي مشكلة كما يدعون البعض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتظار الموت على ضفاف النيل.. 44 معدية غير مرخصة تهدد حياة المواطنين بالبحيرة ..فيديو

انخفاض منسوب نهر النيل في السودان

ارتفاع مناسيب النيل في السودان.. وتحذير من سيول جديدة

مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في النيل بالبحيرة

بعد مقتل العشرات وتدمير آلاف المنازل.. «الأسوأ لم يأت بعد» في فيضان السودان

"الري" تكشف خطتها للتعامل مع فيضانات النيل

ترشيحاتنا

بيراميدز يعلن رسميا عن صفقة رمضان صبحي وتركي آل الشيخ يضرب بقوة | شاهد

اغتصبها وقتلها وسرق كليتها.. جدة الطفلة أروى تكشف تفاصيل جريمة الشرقية البشعة

مصر والصين تتعاونان لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا في الشرق الأوسط

الكاف يستقر على تغيير مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شوبير يعلن موعد إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد خفض المساعدات بسبب سد النهضة.. أزمة جديدة بين أمريكا وإثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

أنهي أحلى.. نسمة محجوب تشارك جمهورها بـ طلتين