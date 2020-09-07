إيطاليا تنتصر على هولندا.. والبوسنة تخسر من بولندا في دوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الهولندي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.





"نيكو باريلا" سجل هدف المباراة للإيطاليين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من زميله إيموبيلي من الجهة اليمنى، ليحصد منتخب بلاده نقاط المباراة.





وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد المنتخب الإيطالي للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد منتخب هولندا عند 3 نقاط في المركز الثاني.





وفي نفس المجموعة، فاز المنتخب البولندي على نظيره المنتخب البوسني بهدفين مقابل هدف.



