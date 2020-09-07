أهم مجالات العمل بعد التخرج من كلية التربية النوعية.. تعرف عليها

، ويختار الطالب القسم الذي يرغب في الالتحاق به إذا توفرت فيه الشروط الخاصة بالقبول في القسم.

ويرصد لكم موقع صدي البلد أهم مجالات العمل بعد التخرج من كلية التربية النوعية

أولا قسم الإعلام التربوي





يمكن لخريج هذا القسم العمل في أحد المجالات الآتية:





- أخصائي صحافة مدرسية في المدارس الحكومية أو الخاصة





- العمل في المؤسسات الصحافية





- أخصائي علاقات عامة في المؤسسات والهيئات المختلفة





- العمل في مجال الإعلان والدعاية





- معد لإحدى البرامج الإذاعية أو التلفزيونية





- العمل في مجال المسرح المدرسي





- العمل في إحد المسارح (مسارح الدولة)





قسم الاقتصاد المنزلي





يمكن لخريجي هذا القسم العمل كمدرسين اقتصاد منزلي في مراحل التعليم قبل الجامعي، كما يمكنهم العمل في مجال التغذية وعلوم الأطعمة في المصانع المختلفة أو الملابس والنسيج وإدارة شؤون الأسرة والمسكن، لأن الطالب يدرس مجموعة من المقررات التخصصية والأنشطة ذات الصلة بهذه المجالات ما يؤهله للعمل فيها بعد التخرج.





قسم التربية الفنية





يمكن لخريجيه العمل في أكثر من مجال مرتبط بتخصصهم الدراسي، مثل:





- العمل كمدرسين فنية في المدارس الحكومية والخاصة.





- العمل في مجال التدريب (بمراكز التدريب المختلفة) على المهارات الفنية المختلفة، كأشغال النسيج، الطباعة، النحت، الخزف، الرسم والتصوير، أشغال المعادن والحلي، أشغال الخشب وغيرها من الأشغال الفنية المختلفة.





قسم التربية الموسيقية





تتشابه مجالات العمل المتاحة لخريجي هذا القسم مع قسم التربية الفنية مع اختلاف التخصص، حيث تتمثل في:





- العمل كمدرسين موسيقى في المدارس الحكومية والخاصة.





- العمل في مجال التدريب (بمراكز التدريب المتخصصة) لتدريب الآخرين على المهارات الموسيقية المختلفة، كالعزف (الكمان، البيانو) أو الآلات الموسيقية الأخرى.





قسم العلوم التربوية والنفسية





يعمل خريجو القسم في مجال التدريس وبعض المجالات الأخرى المرتبطة بتخصصهم، مثل:





- العمل كأخصائيين نفسيين في المدارس الحكومية والخاصة.





- العمل في مجال الاستشارات التربوية والنفسية في الهيئات والمراكز المتخصصة.





قسم تكنولوجيا التعليم





تتمثل مجالات العمل المتاحة أمام خريجي القسم في:





- العمل كمدرسين لمادة الحاسب الآلي في المدارس الحكومية والخاصة.





- العمل كأخصائيين تكنولوجيا (أخصائي تطوير)





- العمل في إحدى مجالات الحاسب الآلي (برمجة، جرافيك،...)





قسم رياض الأطفال





يؤهل هذا القسم خريجيه للعمل في دور الحضانة المختلفة (كمدرسين) أو أخصائيين طفولة في مراكز الرعاية والمستشفيات والهيئات الحكومية والخاصة المعنية بالطفولة.





قسم معلم الفصل الواحد (معلم الفصل والتعليم المجتمعي)





تنحصر مجالات العمل المتاحة لخريجي هذا القسم على مجال التدريس فقط، حيث يمكنهم العمل كمدرسين في:





- الفصل الواحد (الفصول التي تضم الطلاب والأشخاص المتخلفين أو المتسربين من التعليم، تتراوح أعمارهم في الغالب من 8 إلى 14 عام)





- المراحل الثلاثة الأولى (الصف الأول، الثاني، الثالث) في المدارس الابتدائية.



