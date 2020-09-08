365 إيكولوجي تقود مستقبل المباني الذكية .. تفاصيل

شهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية نموًا إيجابيًا في مجالات الإنشاءات والعقارات والطاقة، مما جعل منها وجهة استثمارية جذابة لقادة القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي. لذا وفي إطار دعم توسع ونمو البلاد، أعلنت 365 إيكولوجي، الرائدة في توفير الحلول الهندسية والطاقة المتكاملة الأعلى كفاءة، عن إطلاق شركتين تابعتين جديدتين هما ECO IFM وECO FLS.

جاء ذلك خلال احتفال 365 إيكولوجي بمرور خمس سنوات على تأسيسها، استطاعت أن تضم خلالها أكثر من 143 مشروعًا في محفظتها وتوفر حلولها عالية الكفاءة والجودة لمجموعة كبيرة من العملاء المميزين البالغ عددهم 75 عميلًا. وبالتالي اكتسبت 365 إيكولوجي مكانة رائدة في السوق من خلال توفير حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC المبتكرة والمتكاملة الموفرة للطاقة.





وفي هذا السياق، قال المهندس أسامة بخيت، المؤسس والمدير الإداري لشركة 365 إيكولوجي، مسلطًا الضوء على أهمية قطاع الإنشاءات والعقارات للاقتصاد المصري: "أن سوق الإنشاءات والعقارات سيستمر في تحقيق النمو المستدام لمواكبة النمو السكاني السريع للبلاد، حيث تقوده التطورات الحضرية والسكنية الجديدة، وقد بلغ إجمالي مساهمته في الناتج المحلي 320 مليار جنيه مصري. لذا رأينا أنه من الضروري توفير خدمات مبتكرة تتجاوز الحلول الهندسية التقليدية، ومن ثمَّ قمنا بإطلاق ECO IFM وECO FLS".





وأضاف بخيت: "يأتي إطلاق الشركتين الجديدتين تماشيًا مع رؤية 365 إيكولوجي بأن تكون مزود خدمة متكاملة بما يتلاءم مع المعيار الجديد للحلول الافتراضية والآلية وتطوير مباني المستقبل، حيث أنه بعد إجرائنا دراسات وتحليلات شاملة لسوق العقارات الحالي والتحول الرقمي الذي نشهده في جميع المجالات، رأينا أنه من الضروري أن نقوم بضخ استثمارات جديدة"، لافتًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى قادة مبتكرين يتمتعون بالمرونة في مواجهة التغيير. وهذا ما أعتقد بأنه سيكون المعيار الجديد".





تركز ECO IFM، وهي أولى الشركات التابعة لـ 365 إيكولوجي، على توفير إدارة متكاملة للمرافق وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى استثمار كبير في تدريب وتطوير فريق إدارة المرافق، ومن هنا تتيح الشركة - مع وجود ECO IFM - لعملائها الحاليين والمتوقعين نهج الفريق الواحد.





كما أكد بخيت: "نحن لا نستثمر فقط في الحلول المبتكرة، ولكننا نستثمر أيضًا في الموارد البشرية لدينا وهذا هو جوهر 365 إيكولوجي، بدايةً من القادة المتخصصين من ذوي الخبرة، الذين ينضمون إلى عائلتنا لإدارة شركاتنا التابعة الجديدة، وصولًا إلى المستفيدين من المشاريع التي نقدمها والتي تعتبر سلامتهم وراحتهم ورفاهيتهم ضرورية في كل ما نقوم به".





وأضاف المدير الإداري لشركة 365 إيكولوجي: "والشركة الفرعية الثانية هي ECO FLS، وستكون الذراع المسؤول عن السلامة والأمان في المباني، وذلك من خلال توفير حلول مكافحة الحرائق والسلامة مثل أنظمة سحب الدخان والحريق.





وتساهم 365 إيكولوجي في تقديم الحلول التي تساعد في حماية البيئة، إذْ أن الحلول والاستشارات التي تقدمها الشركة تمكّن مطوري العقارات والمقاولين والمستفيدين من المشاريع من تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز التحكم في استخدامها.





وجدير بالذكر أن 365 إيكولوجي حققت حتى الآن نتائج ذات تأثير إيجابي واضح، حيث تمكنت من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 15,054,534 كيلوطن وتوفير ما يصل إلى 36,066 ميجا وات من استهلاك الكهرباء مما أدى إلى توفير 50,6 مليون جنيه سنويًا.