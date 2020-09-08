باحث: قيادات الإخوان استغلت حل الجماعة وجمعت أموالا بأسماء شخصية

كشف سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن حجم الأزمات والصراعات داخل جماعة الأخوان الإرهابية.





وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، إن جماعة الأخوان بها أزمات، مضيفا أن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الجماعة، كان مجرد متحدث رسمي لجماعة الإخوان في الخارج، ولم يكن عضوًا في مكتب الإرشاد.





وأضاف أن هذا الشخص لديه مشاكل كبيرة في الإدارة نتيجة ضعف شخصيته، ويرتكب أخطاء كثيرة في تصريحاته، خاصة عندما قال بعد وفاة الرئيس المعزول: "مرسي ومات وانتهى".





وتابع سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن عناصر جماعة الإخوان تدفع 8% من دخلهم شهريًا لتمويل الجماعة، خلاف التمويل الذي يأتي من الخارج.





وأكد سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قيادات الإخوان استغلت حل الجماعة في القاهرة، وقامت بجمع هذه الأموال بأسماء شخصية.



