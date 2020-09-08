أسطورة الدفع الرباعي Jeep تكشف مواصفات «واجونير» موديل 2022.. صور وفيديو

أعلنت شركة جيب عن سيارتها الاختبارية الجديدة التي تحمل اسم جراند واجونير، والتي من المتوقع ان تكون هي الوحش القادم لعام 2022، لتكون هي النسخة الانتاجية التي سيتم طرحها في الاسواق

وجمعت السيارة جيب جراند واجونير بين المظهر الرياضي الأنيق والشكل الشرس، لم تقتصر jeep على قوة تصميمها الخارجي فقط، تصميم السيارة من الداخل مبهر ويتماشى مع الاحتياجات العصرية حيث وضعت جيب، 7 شاشات داخل السيارة.

الشاشة الوسطية هي الرئيسية بقياس 12.1 إنش متحكمة في أنظمة تشغيل الوسائط المتعددة ولوحة العدادات الرقمية لقائد السيارة، ثم تأتي الشاشة السفلية بقياس 10.3 إنش وهي المسؤولة عن وسائل الراحة والرفاهية داخل السيارة .

أما المقعد الخلفي فهو يأتي مزود بشاشة منفصلة بقياس 10.3 لكل مقعد وشاشة تتوسط المقعدين الخلفيين.

وفيما يتعلق بإمكانيات محرك السيارة فهناك حالة من الغموض حوله ولكن من الأرجح أن تأتي السيارة بمحرك V8 هجين مع محرك كهربائي.

اما عن السعر فمن المتوقع أن يكون 45,000 دولار للسيارة "واجونير" القياسية ذات قاعدة العجلات القصيرة، و60,000 دولار لجراند واجونير ذات قاعد العجلات الطويلة.