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بين الناس

مواطن يستغيث من ارتفاع قيمة فاتورة المياه فى الإسكندرية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد صابر شعبان، من أهالى الفلكى السيوف فى الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بشكل كبير على غير الاستهلاك الحقيقى.


ويقول فى رسالته: "أدخلوني شريحة أعلى جاءت الفاتورة 280 جنيها وأنا كل فواتيرى 60 و70 جنيها، اشتكيت محدش عايز يساعدنى وقالى ممكن الشهر القادم، نساوي القراءة مع العداد يعنى كده انا دفعت فلوس زيادة بدون وجه حق".


للتواصل مع القارئ: 01283624386


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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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