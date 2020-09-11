مواطن يستغيث من ارتفاع قيمة فاتورة المياه فى الإسكندرية

استغاث المواطن محمد صابر شعبان، من أهالى الفلكى السيوف فى الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بشكل كبير على غير الاستهلاك الحقيقى.









ويقول فى رسالته: "أدخلوني شريحة أعلى جاءت الفاتورة 280 جنيها وأنا كل فواتيرى 60 و70 جنيها، اشتكيت محدش عايز يساعدنى وقالى ممكن الشهر القادم، نساوي القراءة مع العداد يعنى كده انا دفعت فلوس زيادة بدون وجه حق".









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