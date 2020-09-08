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رياضة

مرتضي منصور: كهربا كان بيقولي يا بابا.. وفضل اتفق مع أندية المغرب لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:25 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
قال مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، إن مسابقة الدوري المصري أضرت باللاعبين .

وأضاف مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لبرنامج " زملكاوي "، المذاع عبر فضائية " الزمالك"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، اتفق مع الأندية المغربية على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

واستطرد: "كهربا كان يناديني بعبارة بابا مرتضى، وعم مرتضى، وفجأة قبل 3 مباريات مهمة، انتقل للأهلي، ووالده ذهب إلي اتحاد الكرة، وقال عايز أودي ابني الأهلي.. ودي هديتي للخطيب".

وأتم:" حصلت على توقيع عبد الله السعيد وهو لاعب حر، وليس من الأهلي، ولما طلب مني إلغاء العقد؛ واقفت، والأهلي مشاه، مين المسئول عن الفتنة والأهلي بيتفاوض مع لاعبين الزمالك".

وواصل تصريحاته:" انت ماسك في الكرسي ليه يا جنايني؟، وفين باقي أعضاء اللجنة الخماسية،والدوري رجع علشان الأهلي يكسب الزمالك، ولم يتمكن، وفعلت الواجب بدعوة محمود الخطيب لحضور احتفالية منشآت الزمالك، ولا يعنيني حضور الخطيب من عدمه ".

واختتم مرتضى منصور حديثه بقوله : انتظروا قناة الزمالك بشكل جديد هذا الشهر ".
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