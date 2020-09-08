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فن

أمور كثيرة هيكون ليها نهاية.. حنان مطاوع توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:28 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وعلقت حنان مطاوع على الصورة "زي ما كل شيء له بداية هيكون لأمور كثير في حياتنا نهاية" 

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "المحترمة" و " أحلى ممثلة في مصر" و " العسل بزيادة" و   ماشاء الله عليكي ربنا يحميكي " و" أحلى واحدة من غير مجهود ". 

بعد عرض حكاية أمل حياتي .. الجمهور يشيد بموهبة حنان مطاوع

وشاركت الفنانه حنان مطاوع تحتفل بنجاح "أمل حياتي".. صورة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.
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