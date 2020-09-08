أمور كثيرة هيكون ليها نهاية.. حنان مطاوع توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها .





وعلقت حنان مطاوع على الصورة "زي ما كل شيء له بداية هيكون لأمور كثير في حياتنا نهاية"





وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "المحترمة" و " أحلى ممثلة في مصر" و " العسل بزيادة" و ماشاء الله عليكي ربنا يحميكي " و" أحلى واحدة من غير مجهود ".





بعد عرض حكاية أمل حياتي .. الجمهور يشيد بموهبة حنان مطاوع



