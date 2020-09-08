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فن

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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رحلت الفنانة السودانية ستونة اليوم بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا ودخلت علي اثرها العناية المركزة .

"ستونة"، هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.

وشاركت في بعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للفنان محمد هنيدي، وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاته"، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.
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