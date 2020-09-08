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بالماء والخل.. تعرفى على طرق اختيار الفاكهة والخضراوات فى الأسواق وكيفية تنظيفها بشكل صحيح

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:52 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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هاجر إبراهيم
قال المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى، إنه يجب شراء الخضراوات والفاكهة من أماكن يتم فيها التداول بصورة سريعة، بحيث لا يكون هناك أى ثمار تالفة فيها وأن تكون طازجة، مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة السابقة وفرت المنافذ والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى أسواق الجملة الموجودة والسوبر ماركت.

وأضاف "فرحات" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يجب التركيز على المظهر الخارجى عند اختيار الفواكه أو الخضراوات، مثل أن تكون الثمار داكنة ولا يكون عليها أى ألوان أخرى، مثل وجود بقع بيضاء أو زرقاء، حيث لإن ذلك يدل على وجود بعض العفن فيها.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية نجحت الدولة في رفع جودة الفاكهة والخضراوات الموجودة فى السوق، لافتا إلى أنه يفضل دائما اختيار اللون الأحمر الداكن بالنسبة للطماطم، ولكن هناك اختلاف فى أصنافها، حيث إن هناك طماطم للعصير، ولذلك يتم اختيار مستوى النضج المناسب وفقا للاستخدام.

وأكد أنه يفضل إستهلاك الثمار الموسمية والابتعاد عن المجمدة، متابعا أن الدولة تقوم بمتابعة موسمية لجميع الأصناف الموجودة فى الأسواق الكبرى، بحيث يتم التأكد من عدم إتلافها.

وأشار إلى أن طرق تنظيف الخضراوات أو الفاكهة السليمة يتم عن طريق الماء الجارى أو النقع فى المياه مع الخل، بمعدل كوب واحد من الخل وثلاث أكواب من المياه، مضيفا إلى أنه يؤدى إلى تنظيفها من بعض الآفات الموجودة فى الثمار، ثم البدء فى تجفيف كل ثمرة بمنشفة ووضعها فى الثلاجة.

وبالنسبة للخس فإنه يجب عند غسله تقطيعه ورقه ورقه، للتخلص من بقايا التربة، حيث إنه يوجد بها بعض الملوثات أو المبيدات. 
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