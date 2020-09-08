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برلمان

رئيس النواب: القائمة الوطنية ميزت انتخابات الشيوخ.. واستمرارها جيد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال خلال حواره مع الأخبار
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القسم السياسي
أكد رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، أن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ميزت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وعلى الناس أن تأخذها بمأخذ التحليل.

وأضاف "عبد العال"، في حوار أجراه الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصحفي محمد الفقي والكاتب الصحفي محمد حمدي، أن هذا تحالف انتخابي وليس سياسيًا، منوها إلى أنه كان مستحيلا أن يشكل كل حزب قائمة وحده منفردًا.

وعن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس الشيوخ، قال صرح رئيس النواب: "البعض يتكلم عن تدني نسبة المشاركة لكن تاريخ انتخابات مجلس الشورى السابق كانت كلها بهذا الشكل، فضلًا عن ظروف إجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا".

وتابع: "هناك خطوات إيجابية يجب البناء عليها واستغلالها في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأعتقد وأتوقع أن المشاركة في انتخابات النواب ستكون أكثر من ممتازة، ولو استمر منهج القائمة الوطنية سيكون جيدًا، لأنه يوسع من المشاركة الحزبية في ظل ظروف الكل يعلمها، وهي الضعف في البنية الحزبية".
رئيس النواب: القائمة الوطنية ميزت انتخابات الشيوخ.. واستمرارها جيد
رئيس النواب: القائمة الوطنية ميزت انتخابات الشيوخ.. واستمرارها جيد
رئيس النواب: القائمة الوطنية ميزت انتخابات الشيوخ.. واستمرارها جيد
رئيس النواب: القائمة الوطنية ميزت انتخابات الشيوخ.. واستمرارها جيد
رئيس النواب: القائمة الوطنية ميزت انتخابات الشيوخ.. واستمرارها جيد
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