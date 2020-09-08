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ثقافة

بيت العمار المصرى يستضيف ندوة «الطريق إلى هرموبولس».. الليلة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ينظم بيت المعمار المصري٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "الطريق إلى هرموبوليس الجديدة"٬ وذلك عبر تطبيق زووم٬ حيث تبث الندوة عبر الصفحة الرسمية لبيت المعمار بالفيسبوك.

وتحاضر في اللقاء٬ الدكتورة مرفت عبد الناصر٬ استشارى وأستاذ الطب النفسى٬ ومؤسس مبادرة هرموبولس الجديدة للتراث والتنمية بتونا الجبل- ملوي- محافظة المنيا.

يذكر أن هرموبولس مدينة "تحوت" صاحب التقويم ورب الكتابة والحكمة الذى علم البشرية المعرفة والفنون مما جعل اليونانيون فى مصر الهلينستية يطلقون عليها اسم "هرموبولس" نسبه لهرمس – المرادف الاغريقى لتحوت.

ولقد كانت هذه المدينة مركزًا هامًا لصناعة الفكر فى مصر القديمة وتنتمى إليها فلسفة خاصة كان لها تأثير كبير على تطور الفكرى الإنساني عبر العصور وحتى يومنا هذا.

وتوجد آثار هذه المدينة فى منطقتى الأشمونين (هرموبولس الشرقية) التى تحتضن أطلال "معبد تحوت" الشهير ومنطقة تونا الجبل (هرموبولس الغربية) وهي الجبانة التى دفن فيها علماء الأشمونين وأهمها مقبرة "بيتوزيرس" (بادى أوزير) الذى كان يشغل منصب الكاهن الأكبر فى فترة الإسكندر الأكبر.
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