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حوادث

ضبط قطع أسلحة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة بأسيوط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:35 م
الاسلحة
الاسلحة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 4 قطع أسلحة نارية و400 طلقة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.


أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط، قيام مزارع مقيم بدائرة المركز، بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.




عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين "عدم تواجده" وضبط بمسكنه 400 طلقة نارية، و3 فرد رصاص محلى الصنع، وفرد خرطوش محلى الصنع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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