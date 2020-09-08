AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تبادلا إطلاق النار مع صاحب الحظيرة .. مقتل لص أثناء محاولة سرقة ماشية بسوهاج

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة الماشية بسوهاج .

البداية عندما تبلغ  لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بحدوث تبادل لإطلاق النيران بدائرة المركز.


على الفور إنتقلت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وتبين قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بسرقة حظيرة ماشية ملك أحد الأشخاص، مستخدمين سيارة ملاكى قيادة أحدهم، حيث قام مالك الحظيرة المشار إليها بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية تجاههم مما أدى إلى مصرع أحدهم إثر إصابته.

كما أمكن ضبط باقى المتهمين والسيارة المستخدمة وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد - 10رؤوس أغنام - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بالإضافة إلى ضبط مالك الحظيرة وبحوزته (البندقية الآلية المستخدمة).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بإستيلائهم على رؤوس الماشية من داخل الحظيرة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية في 24 ساعة.. حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة.. ضبط 53 كيلو و225 طربة حشيش.. و6 أطنان و750 كيلو حجارة من خام الذهب

ترشيحاتنا

بعد قليل.. اللجان تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ

شاهد.. محمد رمضان يشرب ماء بقشرة دهب

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

حكم خلع النقاب في حضور شقيق زوجي .. الإفتاء ترد

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

AdvertisementS

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينو لوجان 2021 renault logan الشكل الجديد قبل طرحها في مصر.. صور

إقبال الناخبين على لجان جولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ بقنا

شاهد.. توافد كبير إلى لجان الاقتراع بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بأسيوط