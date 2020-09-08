تبادلا إطلاق النار مع صاحب الحظيرة .. مقتل لص أثناء محاولة سرقة ماشية بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى لسرقة الماشية بسوهاج .





البداية عندما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بحدوث تبادل لإطلاق النيران بدائرة المركز.





اقرأ ايضا| ضبط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل بأسوان





على الفور إنتقلت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وتبين قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بسرقة حظيرة ماشية ملك أحد الأشخاص، مستخدمين سيارة ملاكى قيادة أحدهم، حيث قام مالك الحظيرة المشار إليها بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية تجاههم مما أدى إلى مصرع أحدهم إثر إصابته.





كما أمكن ضبط باقى المتهمين والسيارة المستخدمة وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد - 10رؤوس أغنام - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بالإضافة إلى ضبط مالك الحظيرة وبحوزته (البندقية الآلية المستخدمة).





بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بإستيلائهم على رؤوس الماشية من داخل الحظيرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



