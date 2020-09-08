AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

القاهرة للتكرير تنتج 9 ملايين طن منتجات بترولية لتغطية احتياجات السوق المحلية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:51 م
اجتماعات الجمعيات
اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام
Advertisements
مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP فى إطار برنامج التطوير والتحديث لقطاع البترول  بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذى يستهدف الانتهاء منه فى نهاية العام القادم والذي سيتم بموجبه ربط هيئة البترول رقميا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع ، فضلا عن رفع كفاءة الأداء وتشغيل مصافى التكرير طبقا للخامات المقررة  واحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال برامج حديثة تواكب أحدث التكنولوجيات، فضلا ربط النواحي المالية بالهيئة والشركات بهدف سرعة وسلاسة الأداء بدون أخطاء،مطالبا بالعمل على تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم لمواكبة التطور التكنولوجي .

وأشاد الملا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظى القليوبية والقاهرة  فى مشروع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة مسطرد البترولية .

وأشار الملا إلى أن ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات تحديث وتطوير وزيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير القائمة  انعكس بالإيجاب على مواصلة قطاع البترول تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والحفاظ على استقراره ، وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والحفاظ على البيئة والاستمرار فى الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا. 

جاء ذلك خلال رئاسة الملا أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019/2020 والتى بدأت باكورة أعمالها  اليوم بالجمعيات العامة لشركات القاهرة والسويس والنصر للبترول .

حضر أعمال الجمعيات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونواب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول  ونرمين إسماعيل وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات مجلس الوزراء وخلال ترأس الملا لأعمال جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول استعرض المهندس هشام البُكل رئيس الشركة المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال حيث أوضح أن كمية الزيت الخام التى تم تكريرها بمعملى مسطرد وطنطا بلغت حوالى 3ر7 مليون طن.

ونتج عن تكرير تلك الكميات حوالى 9 مليون طن منتجات بترولية لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية ، بالإضافة إلى حوالى  6ر3 مليون طن من المازوت لمعمل المصرية للتكرير، مشيرًا إلى أن قيمة الإيرادات بلغت حوالى 3 مليار جنيه محققة نسبة زيادة 14% على العام السابق.

اقرأ أيضا:

وأضاف أن الشركة قامت باتخاذ عدة إجراءات لترشيد الطاقة منها مشروع استرجاع غازات الشعلة وإحلال وتجديد مسخنات هواء أبراج التقطير بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية على المبانى الإدارية واستخدام نظم الإضاءة الحديثة LED مما أدى إلى تحقيق وفر فى القدرة الكهربائية والتى وفرت أكثر من 36 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أعمال التصنيع  المحلى والخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير والتي بلغت قيمتها 142 مليون جنيه.

وخلال الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول عرض المهندس محمد عليوة رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام ، حيث أوضح أن كميات الخام التى تم تكريرها بلغت حوالى 5ر2 مليون طن بزيادة نسبتها 51% على العام السابق نتج عنها حوالى 8ر2 مليون طن من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت وغيرها من المنتجات البترولية ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى ، مشيرًا الى ارتفاع قيمة ما أنتجته الشركة إلى أكثر من 5ر2 مليار جنيه ، وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من  المشروعات الاستثمارية الجديدة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية حيث جارى تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة جديدة لإنتاج الأسفلت ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة وترشيد الطاقة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل . 

وخلال جمعية شركة النصر للبترول أوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس محمد عبد الله حسن رئيس الشركة أنها قامت بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن خام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت وارتفعت قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالى 2019/2020 إلى حوالى 4ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 7% على العام السابق ، كما تم ضخ استثمارات قيمتها حوالى 1ر1 مليار جنيه في مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة متضمنة إنشاء جهاز تقطير متكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنويًا و3 وحدات فواصل أملاح والمرحلة الثانية من خط استلام الأسفلت و5 مستودعات جديدة ومشروع التكسير الهيدروجينى، وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالى 850 مليون دولار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البترول»: اللجنة العليا للمشروعات تناقش منظومة الرقابة على توزيع الوقود

بتكلفة 219 مليون دولار.. زيادة إنتاج البنزين إلى 1.5 مليون طن سنويًا بمشروع شركة انربك

ترشيحاتنا

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

نقل جثمان ستونة إلى مثواها الأخير بمقابر الجالية السودانية بأكتوبر

بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم

أخبار الرياضة.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا قميص رمضان صبحي.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

لم يحدث منذ قرن.. صدى البلد يرصد مشاهد مؤلمة من فيضان السودان.. شاهد

AdvertisementS

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

انهيار أسعار الذهب وصعود الدولار والبلاديوم

فخ كهربا ومفاجأة خالد الغندور .. 9 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رينو لوجان 2021 renault logan الشكل الجديد قبل طرحها في مصر.. صور

إقبال الناخبين على لجان جولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ بقنا

شاهد.. توافد كبير إلى لجان الاقتراع بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بأسيوط