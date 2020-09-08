القاهرة للتكرير تنتج 9 ملايين طن منتجات بترولية لتغطية احتياجات السوق المحلية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP فى إطار برنامج التطوير والتحديث لقطاع البترول بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذى يستهدف الانتهاء منه فى نهاية العام القادم والذي سيتم بموجبه ربط هيئة البترول رقميا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع ، فضلا عن رفع كفاءة الأداء وتشغيل مصافى التكرير طبقا للخامات المقررة واحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال برامج حديثة تواكب أحدث التكنولوجيات، فضلا ربط النواحي المالية بالهيئة والشركات بهدف سرعة وسلاسة الأداء بدون أخطاء،مطالبا بالعمل على تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم لمواكبة التطور التكنولوجي .





وأشاد الملا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظى القليوبية والقاهرة فى مشروع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة مسطرد البترولية .





وأشار الملا إلى أن ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات تحديث وتطوير وزيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير القائمة انعكس بالإيجاب على مواصلة قطاع البترول تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والحفاظ على استقراره ، وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والحفاظ على البيئة والاستمرار فى الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال رئاسة الملا أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019/2020 والتى بدأت باكورة أعمالها اليوم بالجمعيات العامة لشركات القاهرة والسويس والنصر للبترول .





حضر أعمال الجمعيات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونواب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونرمين إسماعيل وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات مجلس الوزراء وخلال ترأس الملا لأعمال جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول استعرض المهندس هشام البُكل رئيس الشركة المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال حيث أوضح أن كمية الزيت الخام التى تم تكريرها بمعملى مسطرد وطنطا بلغت حوالى 3ر7 مليون طن.





ونتج عن تكرير تلك الكميات حوالى 9 مليون طن منتجات بترولية لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية ، بالإضافة إلى حوالى 6ر3 مليون طن من المازوت لمعمل المصرية للتكرير، مشيرًا إلى أن قيمة الإيرادات بلغت حوالى 3 مليار جنيه محققة نسبة زيادة 14% على العام السابق.





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وأضاف أن الشركة قامت باتخاذ عدة إجراءات لترشيد الطاقة منها مشروع استرجاع غازات الشعلة وإحلال وتجديد مسخنات هواء أبراج التقطير بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية على المبانى الإدارية واستخدام نظم الإضاءة الحديثة LED مما أدى إلى تحقيق وفر فى القدرة الكهربائية والتى وفرت أكثر من 36 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أعمال التصنيع المحلى والخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير والتي بلغت قيمتها 142 مليون جنيه.





وخلال الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول عرض المهندس محمد عليوة رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام ، حيث أوضح أن كميات الخام التى تم تكريرها بلغت حوالى 5ر2 مليون طن بزيادة نسبتها 51% على العام السابق نتج عنها حوالى 8ر2 مليون طن من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت وغيرها من المنتجات البترولية ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى ، مشيرًا الى ارتفاع قيمة ما أنتجته الشركة إلى أكثر من 5ر2 مليار جنيه ، وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية حيث جارى تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة جديدة لإنتاج الأسفلت ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة وترشيد الطاقة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل .





وخلال جمعية شركة النصر للبترول أوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس محمد عبد الله حسن رئيس الشركة أنها قامت بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن خام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت وارتفعت قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالى 2019/2020 إلى حوالى 4ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 7% على العام السابق ، كما تم ضخ استثمارات قيمتها حوالى 1ر1 مليار جنيه في مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة متضمنة إنشاء جهاز تقطير متكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنويًا و3 وحدات فواصل أملاح والمرحلة الثانية من خط استلام الأسفلت و5 مستودعات جديدة ومشروع التكسير الهيدروجينى، وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالى 850 مليون دولار .