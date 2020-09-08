التوازن البصري فى التصميم الجرافيكي ندوة بثقافة الأقصر





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "كيفية زراعة النخيل" وتحدث حسن رفاعي عن أهمية النخيل والعملية الصحيحة لنقل الفسيله من الأم ووضع الفسيله في حضانات وزراعة الفسايل في الأرض المستديمة وعملية ري الماء للفسايل المنقولة من الأم، والفسيله تكون شبه الأم في كل شيء،





وفى نفس السياق أعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ندوة بعنوان "أنواع التربة في الأراضي الزراعية" وأوضح هشام شيبة الحمد أنواع التربة وخصائصها ومواصفاتها ومكوناتها.





عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التوازن البصري فى التصميم الجرافيكي" وتحدث الدكتور أحمد جمال عن تعريف التصميم الجرافيكي والشروط الواجب توافرها في التصاميم، بالإضافة إلى إقامة القصر ورشة فنون تشكيلية عن "كيفية إعادة إستخدام الزراير" للمدربة نرمين سمير أخصائية الفنون التشكيلية بالقصر.





قدم ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني وأنشد المنشد محمود بهيج أنشودة "صلوا على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام"،





بينما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكى لقصة "الخطوة الأولي" ألقتها نجوي جمعة، كما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "تشكيل صلصال" قدمتها آيه محمود مدنى



