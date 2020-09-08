شاهد.. إقبال متوسط من الناخبين في جولة الإعادة على انتخابات مجلس الشيوخ بالعياط

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة العياط بمحافظة الجيزة اقبالا ملحوظا على جولة الاعادة، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة .





واتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث فتحت اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ باب الاقتراع في تمام الساعة ٩ صباحا.





وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.





ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد.



