بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على توجيهات القيادة السياسية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء .









واكدت على وضع تنبيه او تحذير على العقارات المخالفة والتى لم يتقدم مالكها بتقديم طلب تصالح حتى الان لتحذير المواطنين من التعامل معه.





وفي هذا السياق قاد رئيس حي الخليفة حملة لوضع ملصقات على العقارات المخالفة والتي لم تتقدم بطلبات للتصالح حتى اليوم وذلك لتوعية المواطنين والتنبيه عليهم بأن آخر ميعاد للتقديم على طلبات التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 هو يوم 2020/9/30 .





واكد أنه بعد انتهاء هذة الفترة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين وذلك بحضور الإدارات المختصة بالحي.



