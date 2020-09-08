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محافظات

بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:30 م
لوحات التعريف بالعقارات
لوحات التعريف بالعقارات المخالفة
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عبد العزيز جمال

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على توجيهات القيادة السياسية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة إنهاء الاجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء .



 واكدت على وضع تنبيه او تحذير على العقارات المخالفة والتى لم يتقدم مالكها بتقديم طلب تصالح حتى الان لتحذير المواطنين من التعامل معه.


وفي هذا السياق قاد رئيس حي الخليفة حملة لوضع ملصقات على العقارات المخالفة والتي لم تتقدم بطلبات للتصالح حتى اليوم وذلك لتوعية المواطنين والتنبيه عليهم بأن آخر ميعاد للتقديم على طلبات التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 هو يوم 2020/9/30 .


واكد أنه بعد انتهاء هذة الفترة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين وذلك بحضور الإدارات المختصة بالحي.


وجاء نص الملصقات كالآتي: "تحذر أجهزة محافظة القاهرة المواطنين من التعامل نهائيًا مع هذا العقار، ما لم يتم التصالح عليه في المواعيد المقررة للقانون حفاظًا على الأرواح والأموال والممتلكات، "بعد 30 سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إزالة وتصحيح المخالفات فورا على وجه عاجل". 

بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد
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