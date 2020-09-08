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منوعات

بعد ارتفاع أسعارها.. مواطنون عن السجائر: عاملة زي كوباية الشاي منقدرش نستغنى عنها.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى - عدسة : هدير عبده
أعلنت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" أمس الاثنين، زيادة أسعار بعض منتجات السيجار ودخان الشعر، وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الأسعار الجديدة تخص منتجات دخان ماتوسيان (أحمر – أخضر) 40 جرام، وكذلك أسعار منتجات السيجار.

وأشارت الشركه إلى أن مجلس الإدارة اعتمد الأسعار الجديدة، فيما بدأ تطبيقها الأحد 6 سبتمبر 2020، ووصلت الزيادة في بعض الأصناف بقيمة تصل إلى 350 جنيهًا.

لذلك رصدت عدسة صدى البلد أراء بعض المواطنين واصحاب منافذ بيع السجائر حول الأسعار الجديدة للسجائر .

في البدايه قال عباس محمود انه يقطن في احدى المناطق الشعبيه وكان يشتري السجائر من هناك بأسعار مبالغ فيها حيث يتم بيع السجائر في المناطق الشعبيه بأسعار مرتفه غير الأسعار التي تقررها الشركه الشرقيه للدخان .

بينما أضاف محمد مصطفى انه غير راضٍ عن تلك الأسعار لانه سوف يكون عبء على المواطن المدخن وبالأخص الموظف الحكومي لانه لن يقدر على شرائها بشكل يومي.

وأوضح شريف عادل على انه قرار صائب بالطبع لانه سوف يساعد على تقليل اعداد المدخنين بشكل كبير لانهم لن يقدروا على شراء السجائر بهذه الأسعار بشكل يومي فبالتالي سوف وقفها بالتدريج.

وأكد أحمد ممدوح على انه يجب زيادة أسعار السجائر بشكل أكبر حتى يصعب على المواطن شراؤها وخاصة فئة الشباب لانها سلعه مدمره ولا يوجد منها أي فائدة سوى اهدار صحة الانسان
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