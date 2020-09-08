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تعليم

85 % للمعلم من حصيلة مجموعات التقوية ..وزير التعليم : الطالب سيختار المدرس

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هناك ٦٦٢٩ ألف معلم إعدادي، و ٩٦ ألف معلم ابتدائي، ٤٨١ ألف معلم ثانوي.

ولفت إلى أنه سيكون هناك منصة تدريب وتأهيل للمعلمين، وسيتم إشراك المعلمين في أرباح التعلم الرقمي،  وسيكونون جزءا من المنظومة، وسيتم منحهم أرباحا حسب الكفاءة.  

وتمثلت الضوابط  الخاصة بمجموعات التقوية في : 

إقامة مجموعات تقوية للمرحلة الابتدائية  تحت إشراف المدرسة، إقامة مجموعات تقوية، تحت إشراف الإدارة التعليمية في المرحلة الثانوية والإعدادية.
  
ويختار الطالب المدرس 

 تجهيز أماكن مكيفة ومجهزة لمجموعات التقوية 

 تعديل القرار ٥٣ لسنة ٢٠١٦ تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية

  خصم ١٠% لطلاب الأيتام وأبناء الشهداء

  ٨٥ % للمعلم من حصيلة مجموعات التقوية
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