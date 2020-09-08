وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إنه سيتم تغيير قرار الوزارة الخاص بمجموعات التقوية لرفع كفاءتها وسيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل وايضا للشهادات الإعدادية والثانوية من تكييف وأجهزة الكترونية وستكون سوقا تنافسية والطالب لن يكون ملزما بالذهاب لمدرس بعينه أو مدرس المدرسة وكلها بمقابل مادى بسيط.





وأضاف شوقي ، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال مجموعات التقوية، وسيتم اعفاء الطلاب الأيتام وابناء الشهداء من مصروفات مجموعات التقوية، مضيفا أن نسبة من حصيلة المجموعات ستذهب للمدرسة والمعلم.







