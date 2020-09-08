أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي.. شوبير يفتح النار على رمضان صبحي.. كريستيانو رونالدو يدرس الاعتزال

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :





تلقى نادي مصر للمقاصة اتصالات شفوية من قبل وسطاء " وكلاء " بشأن انضمام محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





الأهلي يتجه لتأمين محمد إبراهيم من بيراميدز أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي يريد تأمين، صفقة محمد إبراهيم في ظل منافسة بيراميدز على ضم اللاعبين.





انتقد الإعلامى أحمد شوبير التصريحات التى أدلى بها رمضان صبحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق خلال تقديمه لاعبا لبيراميدز فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم أمس .





أكد تقرير صحفي إسباني، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يدرس اعتزال كرة القدم.





كشفت مصادر خاصة أن هناك أزمة شديدة سوف تكشف عنها الفترة المقبلة بسبب الأنجولي جيرالدو.





أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن نادي بيراميدز لن يحقق بطولة الدوري المصري بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمها خلال الفترة الماضية مشيرا انه حتى لو تعاقد مع ليونيل ميسي لن يجلب لهم البطولة .





أكد مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لم يؤكد أن كأس أمم أفريقيا المفقود، موجود لدى شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي الحالي.





تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اجتماعا مهما اليوم لبحث مصير مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا بعد انتشار فيروس كورونا من جديد بالمغرب .