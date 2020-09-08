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رياضة

تقرير إسباني: كريستيانو رونالدو يدرس اعتزال كرة القدم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:58 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي إسباني، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، يدرس اعتزال كرة القدم.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وافقت على طلب صديقها كريستيانو رونالدو بالزواج منها،  خلال حفل تم تنظيمه بوجود أصدقائه.

وأضافت الصحيفة، أن عائلة كريستيانو رونالدو لم تكن موجود خلال هذا الحفل.

وتابعت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو يدرس اعتزال كرة القدم، خلال المواسم القليلة المقبلة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو غاب من مباراة منتخب البرتغال الماضية أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية، بسبب معاناته، من إصابة في إصبع قدمه اليمنى.

ويمتد عقد كريستيانو رونالدومع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى صيف 2022.


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