القائم بأعمال السفارة المصرية بالسودان: الرئيس السيسي وجه بإقامة جسر جوي.. ووزير الصحة ستصل الخرطوم مساء اليوم

كشف السفير نادر زكي القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر ب السودان عن توجيه عبد الفتاح السيسي لكافة الوزارات والمؤسسات المصرية لإقامة جسر جوي يحوي جميع الاحتياجات الضرورية للمتأثرين بالفيضانات.

وأكد زكي فى تصريحات له أن وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زائد ستصل السودان مساء اليوم على رأس وفد طبي يحمل مستلزمات طبية وامصالًا لتقديم العون والمساعدة في المجال الطبي.

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وأوضح السفير أن الرأي العام المصري متأثر ومتفاعل بالأزمة، مشيرًا إلى استمرار الجسر الجوي خلال الأيام القادمة، كاشفًا عن وصول 80 طنًا حتى الآن من المُساعدات الإنسانية للخرطوم.