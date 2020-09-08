تسعيرة الكلية الواحدة بـ 50 ألف جنيه .. ضبط تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية بالإسماعيلية

أمر المستشار أحمد محمد غانم رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، حجز تشكيل عصابي مكون من 4 متهنين يتاجرون في الاعضاء البشرية وعرض اعضاء بشرية " كلي" للبيع مقابل مبالغ مالية عن طريق المتهم الرابع " الوسيط" لطلب تحريات المباحث حول الواقعة.





واشارات التحقيقات إلى أن المتهم " كرليس" يقوم بتجميع الشباب من محافظات مختلفة داخل احدي الشقق السكنية بدائرة قسم ثان لقيامهم ببيع اعضائهم البشرية " كلي" مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 30 الي 50 الف جنيه.





وأحضر المتهم باقي المتهمين وغيرهم هاربين داخل الشقة التي عثر بداخلها علي تحاليل طبية وعينات، وايصالات امانة موقعة من المتهمين داخل الشقة ويقوم باحضار الطعام والمشروبات لتجهيزهم لبيع اعضائهم البشرية.





وادلي المتهمون باعترافات اكدوا فيها انهم تعرفوا علي احد الاشخاص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وهو يقدم مبالغ مالية مقابل بيع "الكلي" الخاصة بهم، وحضر المتهمون من محافظات كفر الشيخ والمنصورة والمنوفية.





تلقي اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطار من العميد ايهاب مصطفي مامور قسم ثان يفيد بقيام بعض اهالي دائرة قسم ثان بالتحفظ علي بعض الاشخاص الغرباء داخل احدي الشقق بدعوي الاتجار في الاعضاء البشرية .



