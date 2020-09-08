كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعلن عن برامجها الجديدة

أعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عن برامج البكالوريوس المختلفة بالكلية لطلاب الثانوية العامة أو مايعادلها و التي تتم الدراسة بها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.





وتتضمن البرامج برنامج بكالوريوس الإرشاد السياحي (الشعب:" إنجليزي/فرنساوي/ ألماني)، ويهدف قسم الإرشاد السياحي إلى تخريج طلاب ملمين بالمعارف المختلفة المرتبطة بتاريخ مصر وآثارها وحضارتها عبر العصور ، وكذلك بالمعارف السياحية الأساسية التي تتيح له القدرة على العمل في صناعة السياحة والتعامل مع السائحين، ويهتم القسم اهتمامًا كبيرًا بالتأهيل اللغوي للطالب ، حيث يخصص في برامجه الأكاديمية مساحة كبيرة لمقررات اللغات الأجنبية، كما يقدم برنامج بثلاث لغات أساسية هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية .





كما يؤهل البرنامج للعمل في مجال الإرشاد السياحي بصورة أساسية، ويهتم القسم بالتأهيل العملي للطالب حيث يشمل البرنامج العديد من الرحلات العلمية لمختلف المواقع السياحية في مصر، بجانب اكساب الطالب المهارات المهنية مثل الخطاب العام والقيادة والتعليم.





كما تقدم الكلية برنامج بكالوريوس الدراسات السياحية (الشعب : عربي/ إنجليزي)، ويهدف قسم الدراسات السياحية إلى تخريج طلاب ملمين بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل السياحي المحلي والإقليمي، وتؤهل البرامج الأكاديمية المختلفة التي يتيحها القسم للعمل في مختلف أقسام الشركات السياحية وشركات الطيران وأعمال المطارات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوظائف العامة التي تتناسب مع مهارات خريجي القسم مثل وظائف العلاقات العامة، والتسويق وخدمة العملاء، والدعاية والاعلان، ويحرص القسم على أن يكتسب الخريجين القدرة على التفاعل مع التطورات الحديثة في صناعة السياحة ومهارات التعليم الذاتي المستمر التي تجعل الطالب قادرًا على مواكبة كل جديد في مجال تخصصه ، كما يهتم القسم بالجانب العملي حيث تشمل برامج مرحلة البكالوريوس تدريبًا صيفيًا في كل عام دراسي .





وينظم القسم العديد من الزيارات الميدانية والرحلات العلمية لطلابه على مدى سنوات الدراسة.





برنامج بكالوريوس الإدارة الفندقية (الشعب: عربي/ إنجليزي)، ويهدف قسم الإدارة الفندقية إلى تخريج طلاب قادرين على الانخراط المباشر في سوق العمل الفندقي بمختلف أقسامه ، مع التركيز على تأهيل الطالب بما يمكنه من الانتقال إلى المستوى الإداري على صناعة الضيافة في غضون فترة زمنية قصيرة، حيث يولي القسم اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي، بالإضافة إلى التدريب الصيفي المواكب لسنوات الدراسة، ومشروع التخرج، الذي يُكسب الطالب القدرة على تنفيذ المشروعات الفندقية من النواحي التخطيطية والإدارية والمالية والتسويقية، ويهتم القسم اهتمامًا كبيرًا بالتأهيل اللغوي للطالب ، حيث يخصص في برامجه الأكاديمية مساحة كبيرة لدراسة المقررات باللغة الإنجليزية، ويتيح القسم لخريجه فرصًا متنوعة للعمل بالفنادق والمنتجعات السياحية في مصر والدول العربية، كما ينظم القسم العديد من الزيارات الميدانية لطلابه على مدى سنوات الدراسة.



