اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت.. فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق جديد اليوم في مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه.









وقال مسئول بالدفاع المدني اللبناني لصحيفة "النهار" اللبنانية إن سبب الحريق هو ردم وبقايا مخلفات الانفجار حيث يتمّ إحراقها بعلم الجيش الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدّت النار.









وأضاف أن النيران حتى الآن محصورة، وقد حضرت 3 سيارات إطفاء من أجل ذلك.









ويعمل فوج الإطفاء إلى جانب الدفاع المدني في الوقت الحالي على إطفاء النيران.