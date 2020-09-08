AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز
قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن المدمن يعاني من بعض الأثار النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الحياة الزوجية، ويتعرض الزوج للإصابة بالهريان الرعاش والتهاب المخيخ، والذهان واضطرابات في الذاكرة والهلوسة، وغيرة مرضية.

وتابع استشاري الصحة النفسية لـ "صدى البلد"، أن الزوج المدمن يعاني من الكثير من الأمراض الجسدية مثل أمراض القلب والتهابات المعدة والكبد وضمور خلايا المخ، والضعف الجنسي.

وأضاف أن الإدمان يؤثر على نشاطه ومستقبله، كما أنه لم يكن مهتم بمظهره الخارجي.

ونصح "هندي" الزوجة أن أولى خطوات الزوج المدمن هو الإشارة إلى كل مواصفاته السلبية لإدراكه ما هو عليه، فالإدمان يؤدي إلى الطلاق أو مشكلات نفسية، وهذا العلاج يسمى الغزو المعرفي.

وتابع أن الخناق ليس الحل في التخلص من مشكلة الإدمان، فيجب اعتباره أنه يمر بأزمة صعبة ولابد من الوقوف بجانبه وعلاجه بكل الطرق، كما يجب أن يشعر الشخص المدمن بالأمان والطمأنينة ومساندة اجتماعية.

وأضاف أن من المهم أيضا أن يشعر الزوج بحالة اجتماعية من الونس، ويمارس حياته بشكل طبيعي واجتماعي تغيير الجو بعيدا عن حالة الاكتئاب والملل، والسير في الصباح مع شريك الحياة يعمل على تعزيز الحالة النفسية للمدمن.

اقرأ ايضا

وإليك بعض الخطوات البسيطة لعلاج الزوج المدمن من الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية.

1- توفير البدائل مثل المكسرات بدلا من الاتجاه نحو شرب الكحول وما غيره من إدمان.

2- البعد عن اصدقاء السوء.

3- ضبط المستوى الاقتصادي للمنزل من قبل الزوجة.

4- عدم التشهير بالزوج المدمن.

5- تفتيش الزوج المدمن من وقت لأخر لإلحاقة من تدهور حالته.

6- مشاركة الزوج على مدار اليوم.

7- مشاهدة أفلام اجتماعية.

8- الحفاظ على النظافة الشخصية.

الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندى: ربوا بناتكم على احترام وتوقير الزوج

حكم الزوج الذي يرفض طلاق زوجته

ثقافة التيك أوي والأبديت .. استشاري يكشف أسباب تزايد الطلاق المبكر

ترشيحاتنا

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة ..عودة نظام تحسين المجموع

رسوم 2000 جنيه و 6 شروط لمزاولة مهنة السايس.. تفاصيل

وزير التعليم: توزيع طلاب المرحلة الإعدادية على 3 مجموعات

القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

الفنان محمد صبحي عن انتقال رمضان لـ بيراميدز: لو مراتك عايزة تطلق هتعمل ايه

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

AdvertisementS

فضيحة في المنصورة.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليًا بموافقة الأهل

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

لو رحت المصيف.. اكتشف علاج البقع البيضاء على الجلد