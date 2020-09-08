لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن المدمن يعاني من بعض الأثار النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الحياة الزوجية، ويتعرض الزوج للإصابة بالهريان الرعاش والتهاب المخيخ، والذهان واضطرابات في الذاكرة والهلوسة، وغيرة مرضية.





وتابع استشاري الصحة النفسية لـ "صدى البلد"، أن الزوج المدمن يعاني من الكثير من الأمراض الجسدية مثل أمراض القلب والتهابات المعدة والكبد وضمور خلايا المخ، والضعف الجنسي.





وأضاف أن الإدمان يؤثر على نشاطه ومستقبله، كما أنه لم يكن مهتم بمظهره الخارجي.





ونصح "هندي" الزوجة أن أولى خطوات الزوج المدمن هو الإشارة إلى كل مواصفاته السلبية لإدراكه ما هو عليه، فالإدمان يؤدي إلى الطلاق أو مشكلات نفسية، وهذا العلاج يسمى الغزو المعرفي.





وتابع أن الخناق ليس الحل في التخلص من مشكلة الإدمان ، فيجب اعتباره أنه يمر بأزمة صعبة ولابد من الوقوف بجانبه وعلاجه بكل الطرق، كما يجب أن يشعر الشخص المدمن بالأمان والطمأنينة ومساندة اجتماعية.





وأضاف أن من المهم أيضا أن يشعر الزوج بحالة اجتماعية من الونس، ويمارس حياته بشكل طبيعي واجتماعي تغيير الجو بعيدا عن حالة الاكتئاب والملل، والسير في الصباح مع شريك الحياة يعمل على تعزيز الحالة النفسية للمدمن.





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وإليك بعض الخطوات البسيطة لعلاج الزوج المدمن من الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية.





1- توفير البدائل مثل المكسرات بدلا من الاتجاه نحو شرب الكحول وما غيره من إدمان.





2- البعد عن اصدقاء السوء.





3- ضبط المستوى الاقتصادي للمنزل من قبل الزوجة.





4- عدم التشهير بالزوج المدمن.





5- تفتيش الزوج المدمن من وقت لأخر لإلحاقة من تدهور حالته.





6- مشاركة الزوج على مدار اليوم.





7- مشاهدة أفلام اجتماعية.





8- الحفاظ على النظافة الشخصية.



