زيارة الكبير إلى تركيا تهدد بنسف مباحثات المغرب بشأن الأزمة الليبية

رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة نقل مصرف ليبيا المركزي خارج طرابلس، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على كواليس مفاوضات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية لقناة 218 الليبية.





وأشارت القناة إلى أن موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة يهدد بانهيار المفاوضات القائمة بين اللجنتين، فيما قالت قناة العربية إن الوفود المشاركة من المحتمل أن تمدد المفاوضات ليوم رابع.





ونقلت القناة عن المصدر قوله إن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يتمسكون بالانفراد بتسمية الشخصية التي سترأس المصرف المركزي، وذلك بعد ساعات من زيارة محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير إلى تركيا.





وأشارت المصادر إلى أن هناك اتهامات صريحة لزيارة الصديق الكبير إلى تركيا بأنها السبب في تعنّت أعضاء المجلس الأعلى للدولة.





وأوضحت المصادر أن أعضاء مجلس النواب طالبوا بأن يكون مقر المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.





وحول مخرجات مفاوضات يوم أمس الاثنين، كشف المصدر أنها انتهت باختيار طرابلس مقرًا لديوان المحاسبة وبنغازي مقرًا لهيئة الرقابة الإدارية وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها.



