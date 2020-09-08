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فن

ريهام أيمن تودع الصيف على طريقتها الخاصة.. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:32 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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محمد بدران


شاركت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

من أجازتها الصيفية ريهام أيمن بإطلالة  جذابة، مرتدية توب باللون الابيض يبرز رشاقتها، مع بنطلون بيج وانتعلت كوتش ابيض انيق.

وعلق ريهام أيمن على الصور قائلة "وداعا الصيف البيت 👋🏻😉 في عداد المفقودين لك بالفعل 💗"

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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