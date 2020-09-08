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سفير مصر فى روسيا: استئناف الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو من الغد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف ايهاب نصر السفير المصري في روسيا، تفاصيل استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو.

وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن بداية من الغد سيتم استئناف الطيران المباشر بين مصر وروسيا.

وأوضح السفير ايهاب نصر السفير المصري في روسيا، أن تراجع الإصابات بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في مصر سببا رئيسيا في عودة الحركة.

وتابع، أنه هناك حجم إقبال كبير ورغبة حقيقية في التواجد بمصر، لافتا إلى أن الصورة الذهنية للسائحين الروس هى السياحة الشاطئية.

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