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مرأة

طريقة مكرونة بصوص البقدونس والدجاج

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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اسماء محمد
تعد المكرونة من أجمل الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار ويمكن اعدادها بطرق متعددة ومنها اضافة الفراخ .  
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بصوص البقدونس والدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف عى قناة سى بى سى سفرة.
مقادير مكرونة بصوص البقدونس والدجاج
صدور دجاج
 مكرونة 
ثوم 
زيت عباد الشمس 
بقدونس 
كريمة لباني 
جبنة بارميزان 
صنوبر 
مرقة 
طريقة تحضير مكرونة بصوص البقدونس والدجاج
* اسلقي المكرونة في ماء مغلي وملح وقليل من الزيت

* قطعي صدور الدجاج مكعبات صغيرة

* في طاسة على النار ضعي الثوم المفروم مع قليل من الزيت حتى يحمر مع مكعب مرقة

* ثم اضيفي قطع صدور الدجاج حتى يتغير لونها

* رشي عليها تعفيرة دقيق وقلبيها ثم اضيفي الكريمة اللباني

* ثم اضيفي البقدونس المفروم مع ملح وزيت

* قلبيها قليلا ثم اضيفي اليها المكرونة المسلوقة اتركيها على النار دقائق ثم قدميها ساخنة
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