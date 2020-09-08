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محافظات

محافظ بني سويف: 848 محضرا لمخابز بلدية و1080 قضية متنوعة في حملات على الأسواق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:05 م
سلع غذائية - ارشيفية
سلع غذائية - ارشيفية
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محمد عبدالحليم
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال أغسطس الماضي"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد. 

وتبين من التقرير"الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة"أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"والبالغ عددها الاجمالي 1493 مخبرا"للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة. 

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حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 848 محضرا بواقع: 75 مخالفة  نقص الوزن،و150 إنتاج غير مطابق للمواصفات،و94 توقف عن الإنتاج،و326 مخالفة تعليمات،و15 لعدم وجود ميزان ، و45 تصرف في دقيق بلدي مدعوم، و124 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل،و19لعدم الاحتفاظ بسجلات،فيما تم أخذ 56 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص،وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية  اللازمة. 

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 1080 محضر منها :329 لعدم حمل شهادات صحية،و388 لعدم الإعلان عن الأسعار،60 للذبح خارج المجازر،و41 لعدم تغطية اللحوم بالشاش،و60 لإدارة منشأة بدون ترخيص،23 حيازة سلع مجهولة المصدر، 23 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و120 للبيع بأزيد من السعر،و27 محاضر لتجميع مواد بترولية ،و4 لمخالفة سياسة الاستبدال و5 تجميع دقيق بلدى مدعم  . 

وفي مجال توفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة المعروض منها عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة في المدن والقرى، حيث يبلغ عدد المنافذ الثابتة"203"منفذ موزعة بواقع:11منفذ"أمان"التابعة لوزارة الداخلية،و3منافذ تابعة للقوات المسلحة،و4 منافذ لهايبر الشركة المصرية،و26منفذ للجمعية الاستهلاكية،و149"جمعيتي"،و6منافذ تابعة للمنطقة المركزية ،و14منفذ تابعة لاحدى شركات القطاع الخاص،وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة (سيارات البيع المتنقلة) والبالغ عددها 26 منفذ متنقل  تتبع العديد من الجهات منها 20 منفذ تابع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،و2 منفذ للشركة المصرية لتجارة الجملة ، و4 منافذ تسويقية لشباب الخريجين. 

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