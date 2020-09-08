بسبب ألف جنيه.. تجديد حبس قاتل مبيض المحارة بمدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس المتهم بقتل مبيض محارة بسبب خلافات مالية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وكان المتهم أدلى المتهم بقتل مبيض محارة بمنطقة عزبة الهجانة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة عن أسباب الواقعة، بأنه والمجني عليه يعملان مع بعضهما، حيث طلب المجنى عليه من المتهم مبلغا ماليا على سبيل الاقتراض فأعطاه المتهم المبلغ، وعند طلب المتهم رده من المجنى رفض فنشبت مشاجرة بينهما وعلى أثرها قتله".





البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل بسبب اقتراض الأول ألف جنيه من الأخير ورفضه ردها.





ودلت التحريات أن المتهم توجه إلى المجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى المشاجرة قام على أثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة.



