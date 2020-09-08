ملابس تناسب الجسم الكمثري.. و 6 نصائح لإخفاء عيوبه

فهي عنصرًا أساسيًا لخزانة ملابسك والحصول إطلالة براقة؛ حيث يمكن اختيارها في المناسبات، والحفلات البسيطة.

وتعتبر الفساتين من ابرز ملابس تناسب الجسم الكمثرى، لذا