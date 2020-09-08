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مرأة

ملابس تناسب الجسم الكمثري.. و 6 نصائح لإخفاء عيوبه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:41 م
ملابس تناسب الجسم
ملابس تناسب الجسم الكمثري
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آية التيجي
تختلف طريقة تنسيق ملابس تناسب الجسم الكمثري بحسب طبيعة هذا الجسم، لذا يجب ارتداء الملابس يجب ارتداء ملابس تتناسب الجسم الكمثري؛ لكي يظهر مميزاته ويداري عيوبه، لذا سنقدم لكم أكثر من طريقة تنسيق الملابس حسب شكل الجسم.


يعد اختيار ملابس تناسب الجسم الكمثرى أحد أكثر أنواع الجسم شيوعًا لدى النساء، ويمكن اختيار ملابس تناسب الجسم الكمثري، وتبرز من شكل الجسم وتعطي مظهرا مميزا للغاية، ومن بينها:

1- ارتدي الألوان الزاهية والمطبوعات على الجزء العلوي من جسمك .
2- ارتدِ ألوانًا أغمق في النصف السفلي.
3- اختر اكمام مع تفاصيل مثل الكشكشة أو الزينة
4- اختر البلوزات والفساتين ذات الأكمام الطويلة.
5- اختر الأكمام المرتفعة، وخطوط العنق البارزة
6-  ارتداء الاكسسوارات مع قلادات مميزة أو أوشحة براقة.

1- الفساتين :
وتعتبر الفساتين من ابرز ملابس تناسب الجسم الكمثرى، لذا فهي عنصرًا أساسيًا لخزانة ملابسك والحصول إطلالة براقة؛ حيث يمكن اختيارها في المناسبات، والحفلات البسيطة.

2- البليزر:
ويمكن ارتداء البليزر كأحد ملابس تناسب الجسم الكمثري، ولكن عليكم بأختيارها بأكمام طويلة لتعطي إطلالة مثالية ومميزة.

3- البناطيل:
عندما يتعلق الأمر  السراويل في ملابس تناسب الجسم الكمثرى،  نوصي تجنب البناطيل الضيقة فعليكم بإختيار البناطيل الواسعة ذات الساقين الأقل نحافة، ويفضل اختيار ألوانها قاتمة لكي تعطي إطلالة مميزة.
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