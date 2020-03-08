تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور

شارك مجموعة من مصممي الأزياء في عرض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020، وتنوعت عروض الأزياء ما بين التراث المصري والجزائري، والمغربي، واليمني.
إقرأ ايضا:
واستخدمت إلهام في تصميمها ومجموعتها العديد من الأقمشة المميزة، ومنها: القطيفة، والستان، والدانتيل، والبروكار، والكتان والحرير.
وزينت الهام تصميماتها بشكل راقٍ ومميز للغاية، حيث استخدمت الأحمر، والأسود المشجر ، والبرتقالي بشكل كبير، والاخضر الغامق ، ، مع السيلفر، حيث كانت تصميماتها تحاكي المرأة العربية الجريئة، والقوية.
وقدم عروض الأزياء مصممون من الجزائر، هم: شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي، ومصمم الازياء المصري محمود غالي، ولكل منهم مجموعة مميزة من الازياء الخاصة.
العرض الاول:
قدمت مصممة الأزياء الجزائرية شهيرة الخطيب 8 تصميمات في عرض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020 من اللباس التقليدي الجزائري، والمعروف بين الشعب الجزائري ويرتبط بالتراث القديم.
إقرأ ايضا:
وغلب على عرض ازياء مصممة الازياء شهيرة الخطيب، الاسود والموف والذهبي اللامع والأخضر، حيث إنها قامت باستخدام القطيفة، والدانتيل، والستان.
وتميزت تصميمات شهيرة انها تتناسب مع المراة الجزائرية، والخليجية، والمحجبة والغير محجبة ايضا.
العرض الثاني :
قدمت مصممة الأزياء الجزائرية سجى بلير مجموعة من التصميمات العصرية، والتي لها طابع جزائري ليواكب الموضة العالمية.
واستخدمت سجى الستان والدانتيل، والقطيفة، حيث انها تعمدت في اختيار اللون الاخضر والاوف وايت النبيتي، الاود مع الذهبي، بالإضافة الى تصميماتها يمكن ان تتناسب مع جميع الأجسام.
العرض الثالث:
وقدمت مصممة الأزياء الجزائرية الهام خربيش القندورة الجزائرية، وهو عبارة عن لباس تقليدي ومعروف بالتراث القديم، ولكنها صممته بطابع عصري مميز.
واستخدمت إلهام في تصميمها ومجموعتها العديد من الأقمشة المميزة، ومنها: القطيفة، والستان، والدانتيل، والبروكار، والكتان والحرير.
وزينت الهام تصميماتها بشكل راقٍ ومميز للغاية، حيث استخدمت الأحمر، والأسود المشجر ، والبرتقالي بشكل كبير، والاخضر الغامق ، ، مع السيلفر، حيث كانت تصميماتها تحاكي المرأة العربية الجريئة، والقوية.
وظهر الفستان الرئيسي في عرضها بتصيميم عصري ومفتوح من الخلف ليتناسب مع الفتيات صغار السن والعروس.
العرض الرابع:
العرض الخامس:
شاركت مصممة الازياء اليمنية سماح سيف ب10 تصميمات تحاكي الربيع، وتصميماتها كانت ممزوجة ما بين الزي التقليدياليمني والموضة العالمية.
إقرأ ايضا:
وعرضت سماح سيف الزي الرسمي اليمني للعروسة، المعروف باسم الستارة في تصميماتها، وهو زي تقليدي، ومقتبس من السترة، ولكن الجديد أنها قامت بعمله فستان للعروسة.
إقرأ ايضا:
وعرضت سماح سيف الزي الرسمي اليمني للعروسة، المعروف باسم الستارة في تصميماتها، وهو زي تقليدي، ومقتبس من السترة، ولكن الجديد أنها قامت بعمله فستان للعروسة.
واستخدمت سماح سيف اللون الازرق الجينز والفوشيا والاسود والبينك والازرق والأسود، والابيض، والسيلفر، والزي التقليدي باللون الاورانج والازق
وتنوعت الفساتين بين القصيرة والطويلة، والتي تتناسب مع المحجبات وغير المحجبات.
العرض السادس :
قدمت مصممة الأزياء المغربية سميرة ابراهيمي القفطان المغربي، الأمر الذي جعلها تستخدم اللون الأحمر والأخضر، والكحلي وكانت جميعها تتميز بالطابع المغربي المحتشم والانيق للغاية، والذي يعبر عن الأصالة والرقي.
العرض السابع :
وقدم مصمم الأزياء المصري محمود غالي، مجموعة من الفساتين والجمب سيوت السواريه، حيث استخدم اللون الأسود والسيلفر، والاصفر والموف والفوشيا والازرق.
ومن ابرز الاقمشة التي استخدمها محمود غالي الشيفون والدانتيل والستان والحرير الجلد والداننتيل وقشر السمكة.