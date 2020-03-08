تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور

شارك مجموعة من مصممي الأزياء في عرض أزياء

، وتنوعت عروض الأزياء ما بين التراث المصري والجزائري، والمغربي، واليمني.





وقدم عروض الأزياء مصممون من الجزائر، هم: شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي، ومصمم الازياء المصري محمود غالي، ولكل منهم مجموعة مميزة من الازياء الخاصة.

العرض الاول:

قدمت مصممة الأزياء الجزائرية شهيرة الخطيب 8 تصميمات في عرض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020 من اللباس التقليدي الجزائري، والمعروف بين الشعب الجزائري ويرتبط بالتراث القديم.

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وخرجت شهيرة في تصميماتها عن المألوف، ولكنها لم تبتعد عن التراث التي اعتادوا عليه في الجزائر، والذي يتناسب مع المرأة العربية.

ودمجت شهيرة في تصميماتها التطريزات الهاند ميد في تصميماتها، حيث انها تعتمد إبرازها بطريقة ناعمة ومميزة، لتكون غير مكلفة وتتناسب لجميع الفئات ايضا

وغلب على عرض ازياء مصممة الازياء شهيرة الخطيب، الاسود والموف والذهبي اللامع والأخضر، حيث إنها قامت باستخدام القطيفة، والدانتيل، والستان.

وتميزت تصميمات شهيرة انها تتناسب مع المراة الجزائرية، والخليجية، والمحجبة والغير محجبة ايضا.





العرض الثاني :





قدمت مصممة الأزياء الجزائرية سجى بلير مجموعة من التصميمات العصرية، والتي لها طابع جزائري ليواكب الموضة العالمية.





واستخدمت سجى الستان والدانتيل، والقطيفة، حيث انها تعمدت في اختيار اللون الاخضر والاوف وايت النبيتي، الاود مع الذهبي، بالإضافة الى تصميماتها يمكن ان تتناسب مع جميع الأجسام.





العرض الثالث:





وقدمت مصممة الأزياء الجزائرية الهام خربيش القندورة الجزائرية، وهو عبارة عن لباس تقليدي ومعروف بالتراث القديم، ولكنها صممته بطابع عصري مميز.

واستخدمت إلهام في

ومجموعتها العديد من الأقمشة المميزة، ومنها: القطيفة، والستان، والدانتيل، والبروكار، والكتان والحرير.

وزينت الهام تصميماتها بشكل راقٍ ومميز للغاية، حيث استخدمت الأحمر،

والأسود المشجر ،

والبرتقالي بشكل كبير، والاخضر الغامق ، ، مع السيلفر، حيث كانت تصميماتها تحاكي المرأة العربية الجريئة، والقوية.





وظهر الفستان الرئيسي في عرضها بتصيميم عصري ومفتوح من الخلف ليتناسب مع الفتيات صغار السن والعروس.





العرض الرابع:





العرض الخامس:









واستخدمت سماح سيف اللون الازرق الجينز والفوشيا والاسود والبينك والازرق والأسود، والابيض، والسيلفر، والزي التقليدي باللون الاورانج والازق





وتنوعت الفساتين بين القصيرة والطويلة، والتي تتناسب مع المحجبات وغير المحجبات.





العرض السادس :





قدمت مصممة الأزياء المغربية سميرة ابراهيمي القفطان المغربي، الأمر الذي جعلها تستخدم اللون الأحمر والأخضر، والكحلي وكانت جميعها تتميز بالطابع المغربي المحتشم والانيق للغاية، والذي يعبر عن الأصالة والرقي.





العرض السابع :





وقدم مصمم الأزياء المصري محمود غالي، مجموعة من الفساتين والجمب سيوت السواريه، حيث استخدم اللون الأسود والسيلفر، وا لاصفر والموف والفوشيا والازرق.



