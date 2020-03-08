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تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 03:54 ص
انترناشونال فاشون
انترناشونال فاشون اورد ٢٠٢٠
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آية التيجي - عدسة / صلاح مهدي
شارك مجموعة من مصممي الأزياء في عرض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020، وتنوعت عروض الأزياء ما بين التراث المصري والجزائري، والمغربي، واليمني.

وقدم عروض الأزياء مصممون من الجزائر، هم: شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي، ومصمم الازياء المصري محمود غالي، ولكل منهم مجموعة مميزة من الازياء الخاصة.

العرض الاول:

قدمت مصممة الأزياء الجزائرية شهيرة الخطيب 8 تصميمات في عرض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020 من اللباس التقليدي الجزائري، والمعروف بين الشعب الجزائري ويرتبط بالتراث القديم.

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وخرجت شهيرة في تصميماتها عن المألوف، ولكنها لم تبتعد عن التراث التي اعتادوا عليه في الجزائر، والذي يتناسب مع المرأة العربية.

ودمجت شهيرة في تصميماتها التطريزات الهاند ميد في تصميماتها، حيث انها تعتمد إبرازها بطريقة ناعمة ومميزة، لتكون غير مكلفة وتتناسب لجميع الفئات ايضا

وغلب على عرض ازياء مصممة الازياء شهيرة الخطيب، الاسود والموف والذهبي اللامع والأخضر، حيث إنها قامت باستخدام  القطيفة، والدانتيل، والستان.

وتميزت تصميمات شهيرة انها تتناسب مع المراة الجزائرية، والخليجية، والمحجبة والغير محجبة ايضا.

العرض الثاني :

قدمت مصممة الأزياء الجزائرية سجى بلير  مجموعة من التصميمات العصرية، والتي لها طابع جزائري ليواكب الموضة العالمية.

واستخدمت سجى الستان والدانتيل، والقطيفة، حيث انها تعمدت في  اختيار اللون الاخضر والاوف وايت النبيتي، الاود مع الذهبي، بالإضافة الى تصميماتها يمكن ان تتناسب مع جميع الأجسام.

العرض الثالث:

وقدمت مصممة الأزياء الجزائرية الهام خربيش القندورة الجزائرية، وهو عبارة عن لباس تقليدي ومعروف بالتراث القديم، ولكنها صممته بطابع عصري مميز.

واستخدمت إلهام في تصميمها ومجموعتها العديد من الأقمشة المميزة، ومنها: القطيفة، والستان، والدانتيل، والبروكار، والكتان والحرير.

وزينت الهام تصميماتها بشكل راقٍ ومميز للغاية، حيث استخدمت الأحمر، والأسود المشجر ، والبرتقالي بشكل كبير، والاخضر الغامق ، ، مع السيلفر، حيث كانت تصميماتها تحاكي المرأة العربية الجريئة، والقوية.

وظهر الفستان الرئيسي في عرضها بتصيميم عصري ومفتوح من الخلف ليتناسب مع الفتيات صغار السن والعروس.

العرض الرابع:

قدمت مصممة الأزياء الجزائرية محاسن حرزالله 7 قطع داخل عرض أزياء مهرجان انترناشونال فاشون ارود 2020، حيث إن جميعهم كانوا من اللباس التقليدي الجزائري.

وتميزت تصميماتها بالتنوع بين الثقافات المختلفة الموجودة في الجزائر، يتنوع بين بلدة واخرى، الا انها مقتبسة من القفطان الجزائري.

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واستخدمت العديد من الألوان والأقمشة في تصميماتها، حيث انها استخدمت اللون البيج، والأسود، الأوف وايت، لذلك كانت تصميماتها تحاكي التراث الجزائري القديم، ولكن بأسلوب عصري ومميز للغاية، والتي تتناسب مع المرأة العربية.

العرض الخامس:

شاركت مصممة الازياء اليمنية سماح سيف ب10 تصميمات تحاكي الربيع، وتصميماتها كانت ممزوجة ما بين الزي التقليدياليمني والموضة العالمية.

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واستخدمت العديد من الألوان في تصميماتها، ولكن غلب عليها روح الربيع، والذي يتميز بالبهجة والمرح، ولكن بطابع اردني تقليدي.

وعرضت سماح سيف الزي الرسمي اليمني للعروسة، المعروف باسم الستارة في تصميماتها، وهو زي تقليدي، ومقتبس من السترة، ولكن الجديد أنها قامت بعمله فستان للعروسة. 

واستخدمت سماح سيف اللون الازرق الجينز والفوشيا والاسود والبينك والازرق والأسود، والابيض، والسيلفر، والزي التقليدي باللون الاورانج والازق 

وتنوعت الفساتين بين القصيرة والطويلة، والتي تتناسب مع المحجبات وغير المحجبات.

العرض السادس :

قدمت مصممة الأزياء المغربية سميرة ابراهيمي القفطان المغربي، الأمر الذي جعلها تستخدم اللون الأحمر والأخضر، والكحلي وكانت جميعها تتميز بالطابع المغربي المحتشم والانيق للغاية، والذي يعبر عن الأصالة والرقي.

العرض السابع :

وقدم مصمم الأزياء المصري محمود غالي، مجموعة من الفساتين والجمب سيوت السواريه، حيث استخدم اللون الأسود والسيلفر، والاصفر والموف والفوشيا والازرق.

ومن ابرز الاقمشة التي استخدمها محمود غالي الشيفون والدانتيل والستان والحرير الجلد والداننتيل وقشر السمكة.
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
تصميمات عربية متنوعة في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد.. صور
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