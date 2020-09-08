AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيادي بحزب المصريين: تصدر هاشتاج "كلنا معاك يا بطل" يؤكد شعبية السيسي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:10 م
أحمد فودة امين الاتصال
أحمد فودة امين الاتصال السياسي بحزب المصريين
Advertisements
القسم السياسي
قال أحمد فودة امين الاتصال السياسي بحزب المصريين، إن تصدر هاشتاج كلنا معاك يا بطل تريند تويتر، دعما للرئيس السيسي يؤكد شعبيته الكبيرة ووقوف جميع المصريين وراءه ضد دعوات الفوضى والرغبة في هز استقرار البلد من جديد.

ولفت في بيان له اليوم، إلى قيام عشرات الآلاف من المغردين بالتعليق على الهاشتاج والتفاعل معه، مشيرا الى أن مصر وطوال فترة حكم الرئيس السيسي لا تعرف سوى الانجاز والعمل، وتقديم المشاريع القومية والضخمة والتضافر لإنجازها.
 
وحذر من التهاون مع العديد من دعوات الفوضى التي تبثها بعض الحسابات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى وجود حملة ممنهجة من جانب أعداء مصر والخونة الموجودين في تركيا وقطر، اشتدت خلال الفترة الأخيرة تحت دعاوى كاذبة والهدف الشوشرة على الوطن والإساءة له دون أي قضية.

واختتم إن "كلنا معاك يا بطل" ردا على كل هؤلاء الأوغاد ومن يدفعونهم للتحريض ضد مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق أحمد موسى له.. هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري الثالث على العالم.. شاهد

بعد إطلاقه هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري.. أحمد موسى: تصدرت التريند في قطر

هاشتاج كلنا واحد مع السيسى يتصدر تويتر.. ومغردون: سنظل ندعم الرئيس

نكاية في الإرهابية.. أحمد موسى يطلق هاشتاج «كلنا معاك يا بطل» لدعم الرئيس

أحمد موسى يوجه التحيةعلى الهواء للمشاركين في هاشتاج لدعم السيسي

أحمد موسى ساخرا من الإخوان: الشعب المصري اداكم قفا في 30 يونيو

ترشيحاتنا

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

بـ الأبيض الأنيق.. مايا دياب بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

ظهور جذاب.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار على إنستجرام .. شاهد

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

أحمد بلال ينتقد فرحة جماهير الأهلي بهدف طاهر محمد مع المقاولون العرب

استعدادا للعودة.. حسين الشحات ينضم لتدريبات الأهلي في الأسبوع الأخير من سبتمبر

AdvertisementS

لمخالفتهما الشريعة والقانون.. مطالبات بالقبض على فتاتين أعلنتا زواجهما مثليًا .. ومصدر أمني يرجح: حسابات وهمية

تعديل جديد لتسجيل العقارات.. الشهر العقاري: إعفاء نوعين من المباني في المصالحة

نداء عاجل من أحمد موسى للمحافظين ورئيس الوزراء بشأن مخالفات البناء

بلاغ للنائب العام ضد فتاتين تزوجتا مثليًا بالمنصورة لمخالفتهما الشريعة والقانون والدستور

خبير تربوي: خطة شوقي للعام الدراسي الجديد ستحافظ على سلامة الطلاب

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

محليات النواب تزف بشرى للمواطنين حول تظلمات مخالفات البناء.. فيديو

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

مواطن يحول بطنه لـ خزنة فلوس.. وطبيب في القصر العيني يستخرج منها 6500 جنيه | صور

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

خاص.. الأهلي يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا السبب

الديهي يتصبب عرقا بسبب فضيحة جنسية بالمنصورة: إحنا مش في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك بيخونك.. أفضل الطرق والأساليب للحفاظ على أسرتك

بـ الأبيض الأنيق.. مايا دياب بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

العائل المادي الأبرز.. حالات تقبل بها السيده بأن تصبح زوجة ثانية