قيادي بحزب المصريين: تصدر هاشتاج "كلنا معاك يا بطل" يؤكد شعبية السيسي

قال أحمد فودة امين الاتصال السياسي بحزب المصريين، إن تصدر هاشتاج كلنا معاك يا بطل تريند تويتر، دعما للرئيس السيسي يؤكد شعبيته الكبيرة ووقوف جميع المصريين وراءه ضد دعوات الفوضى والرغبة في هز استقرار البلد من جديد.





ولفت في بيان له اليوم، إلى قيام عشرات الآلاف من المغردين بالتعليق على الهاشتاج والتفاعل معه، مشيرا الى أن مصر وطوال فترة حكم الرئيس السيسي لا تعرف سوى الانجاز والعمل، وتقديم المشاريع القومية والضخمة والتضافر لإنجازها.

وحذر من التهاون مع العديد من دعوات الفوضى التي تبثها بعض الحسابات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى وجود حملة ممنهجة من جانب أعداء مصر والخونة الموجودين في تركيا وقطر، اشتدت خلال الفترة الأخيرة تحت دعاوى كاذبة والهدف الشوشرة على الوطن والإساءة له دون أي قضية.





واختتم إن "كلنا معاك يا بطل" ردا على كل هؤلاء الأوغاد ومن يدفعونهم للتحريض ضد مصر.