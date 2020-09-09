13 سبتمبر.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 94 من قانون الضريبة على الدخل

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى عدم دستورية عدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل بجلسة 13 سبتمبر.





جاء ذلك فى الدعوى التى اقامها جورج وديع غالي وحملت رقم 2 لسنة 38 دستورية.





وتنص المادة 94 على:





على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويًا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة.





ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقًا لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.



