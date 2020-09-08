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مرأة

بفستان يبرز جمالها.. ريا أبي راشد تتألق على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:16 م
ريا ابى راشد
ريا ابى راشد
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.


وظهرت ريا أبي راشد، بفستان أنيق باللون الأبيض، ومطرز باللون الفضي الذى يبرز جمالها وأناقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا ابي راشد في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.


كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.
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