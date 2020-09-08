بفستان يبرز جمالها.. ريا أبي راشد تتألق على إنستجرام.. شاهد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.
وظهرت ريا أبي راشد، بفستان أنيق باللون الأبيض، ومطرز باللون الفضي الذى يبرز جمالها وأناقتها.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا ابي راشد في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.
كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.
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A bit of a romantic photoshoot today 💒 #StyledByCed @cedrichaddad Dress: another wonderful @georgeshobeika gown Bling: @jadejewellery by @alessadesigns via @thehouseofluxury Glammed by: @armanibeauty Lensed by: @aniceegohar ⠀ #Venezia77⠀ #VeniceFilmFestival #VeniceMoments⠀ #ScoopWithRaya⠀ #MBC2