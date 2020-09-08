بفستان يبرز جمالها.. ريا أبي راشد تتألق على إنستجرام.. شاهد





وظهرت ريا أبي راشد ، بفستان أنيق باللون الأبيض، ومطرز باللون الفضي الذى يبرز جمالها وأناقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا ابي راشد في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.









كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.