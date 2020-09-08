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بفساتين رائعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في مهرجان فينسيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:37 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورها خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

خطفت ريا أبي راشد الأنظار في الصور بإطلالات من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث أطلت بفستان أنيق باللون الأسود و اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الممشوق.

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أما إطلالتها الثانية ارتدت فستان ملفت طويل باللون اللبني الفاتح و اتسم التصميم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة، وحمل التصميم توقيع مصمم الأزياء رامي القاضي.

بينما إطلالتها الأخيرة  كانت من اختيار الستايلست مايا وليمز، تألقت بفستان متوسط الطول  ذو أكمام مكشوفة باللون التركواز وتميز التصميم بالشراشيب التي زادت من أناقتها، وحمل توقيع Lavish Alice.

بفساتين رائعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في مهرجان فينسيا
بفساتين رائعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في مهرجان فينسيا
بفساتين رائعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في مهرجان فينسيا
بفساتين رائعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في مهرجان فينسيا
بفساتين رائعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في مهرجان فينسيا
بفساتين رائعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في مهرجان فينسيا
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